OFS: OFS Capital Corporation - Closed End Fund
8.32 USD 0.35 (4.04%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OFS 환율이 오늘 -4.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.21이고 고가는 8.45이었습니다.
OFS Capital Corporation - Closed End Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
8.21 8.45
년간 변동
7.81 9.76
- 이전 종가
- 8.67
- 시가
- 8.25
- Bid
- 8.32
- Ask
- 8.62
- 저가
- 8.21
- 고가
- 8.45
- 볼륨
- 196
- 일일 변동
- -4.04%
- 월 변동
- -2.12%
- 6개월 변동
- -11.02%
- 년간 변동율
- -1.65%
20 9월, 토요일