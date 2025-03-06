Валюты / OFS
OFS: OFS Capital Corporation - Closed End Fund
8.82 USD 0.05 (0.57%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OFS за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.74, а максимальная — 8.86.
Следите за динамикой OFS Capital Corporation - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- OFS Capital extends reinvestment period on $80 million BNP credit facility
- Preferreds Weekly Review: Agency mREITs Deliver Earnings
- Ofs Capital (OFS) Q2 Income Beats Views
- New Preferred Stock IPOs, July 2025 (NASDAQ:NYMT)
- OFS Capital Corp earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- OFSSO: A 7.5% Baby Bond IPO From OFS Capital (NASDAQ:OFS)
- OFS Capital to redeem $69 million of 4.75% notes due 2026 in August
- OFS Capital announces $69 million offering of 7.50% notes due 2028
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
- OFS Capital launches unsecured notes offering to redeem 2026 notes
- OFS Capital reports preliminary Q2 2025 results with lower NAV
- Buy 6 Ideal Safe Dividend Power Dogs For June (NYSE:ZIM)
- OFS Capital Corp holds annual meeting, elects director
- OFS Capital: The Dividend Needs To Be Reduced (NASDAQ:OFS)
- Dividend Power Dogs: 5 Ideal Safe Buys In April
- OFS Capital: Q4 Earnings Reveal Continued Weakness In A Higher Interest Rate Environment
Дневной диапазон
8.74 8.86
Годовой диапазон
7.81 9.76
- Предыдущее закрытие
- 8.77
- Open
- 8.82
- Bid
- 8.82
- Ask
- 9.12
- Low
- 8.74
- High
- 8.86
- Объем
- 107
- Дневное изменение
- 0.57%
- Месячное изменение
- 3.76%
- 6-месячное изменение
- -5.67%
- Годовое изменение
- 4.26%
