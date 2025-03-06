Divisas / OFS
OFS: OFS Capital Corporation - Closed End Fund
8.88 USD 0.06 (0.68%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OFS de hoy ha cambiado un 0.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.85, mientras que el máximo ha alcanzado 8.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas OFS Capital Corporation - Closed End Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
8.85 8.98
Rango anual
7.81 9.76
- Cierres anteriores
- 8.82
- Open
- 8.86
- Bid
- 8.88
- Ask
- 9.18
- Low
- 8.85
- High
- 8.98
- Volumen
- 183
- Cambio diario
- 0.68%
- Cambio mensual
- 4.47%
- Cambio a 6 meses
- -5.03%
- Cambio anual
- 4.96%
