NQP: Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
11.46 USD 0.12 (1.06%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NQP para hoje mudou para 1.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.32 e o mais alto foi 11.49.
Veja a dinâmica do par de moedas Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
11.32 11.49
Faixa anual
10.65 12.73
- Fechamento anterior
- 11.34
- Open
- 11.37
- Bid
- 11.46
- Ask
- 11.76
- Low
- 11.32
- High
- 11.49
- Volume
- 208
- Mudança diária
- 1.06%
- Mudança mensal
- 4.75%
- Mudança de 6 meses
- 1.60%
- Mudança anual
- -9.69%
21 setembro, domingo