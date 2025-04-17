CotaçõesSeções
NQP: Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

11.46 USD 0.12 (1.06%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do NQP para hoje mudou para 1.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.32 e o mais alto foi 11.49.

Veja a dinâmica do par de moedas Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
11.32 11.49
Faixa anual
10.65 12.73
Fechamento anterior
11.34
Open
11.37
Bid
11.46
Ask
11.76
Low
11.32
High
11.49
Volume
208
Mudança diária
1.06%
Mudança mensal
4.75%
Mudança de 6 meses
1.60%
Mudança anual
-9.69%
