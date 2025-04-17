CotationsSections
Devises / NQP
NQP: Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

11.46 USD 0.12 (1.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NQP a changé de 1.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.32 et à un maximum de 11.49.

Suivez la dynamique Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
11.32 11.49
Range Annuel
10.65 12.73
Clôture Précédente
11.34
Ouverture
11.37
Bid
11.46
Ask
11.76
Plus Bas
11.32
Plus Haut
11.49
Volume
208
Changement quotidien
1.06%
Changement Mensuel
4.75%
Changement à 6 Mois
1.60%
Changement Annuel
-9.69%
