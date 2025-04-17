Devises / NQP
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NQP: Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
11.46 USD 0.12 (1.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NQP a changé de 1.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.32 et à un maximum de 11.49.
Suivez la dynamique Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NQP Nouvelles
- Saba Capital vend des actions de Nuveen Pennsylvania (NQP) pour 637k€
- Saba Capital sells Nuveen Pennsylvania (NQP) shares for $637k
- Saba Capital and Weinstein sell Nuveen Pennsylvania shares for $52962
- Saba Capital sold Nuveen Pennsylvania Quality shares worth $22660
- NQP: Pennsylvania Municipal Bond CEF Still At A Large Discount (NYSE:NQP)
Range quotidien
11.32 11.49
Range Annuel
10.65 12.73
- Clôture Précédente
- 11.34
- Ouverture
- 11.37
- Bid
- 11.46
- Ask
- 11.76
- Plus Bas
- 11.32
- Plus Haut
- 11.49
- Volume
- 208
- Changement quotidien
- 1.06%
- Changement Mensuel
- 4.75%
- Changement à 6 Mois
- 1.60%
- Changement Annuel
- -9.69%
21 septembre, dimanche