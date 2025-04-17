通貨 / NQP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NQP: Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
11.46 USD 0.12 (1.06%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NQPの今日の為替レートは、1.06%変化しました。日中、通貨は1あたり11.32の安値と11.49の高値で取引されました。
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NQP News
- サバ・キャピタル、ニューヴィーン・ペンシルベニア（NQP）株を63.8万ドルで売却
- Saba Capital sells Nuveen Pennsylvania (NQP) shares for $637k
- Saba Capital and Weinstein sell Nuveen Pennsylvania shares for $52962
- Saba Capital sold Nuveen Pennsylvania Quality shares worth $22660
- NQP: Pennsylvania Municipal Bond CEF Still At A Large Discount (NYSE:NQP)
1日のレンジ
11.32 11.49
1年のレンジ
10.65 12.73
- 以前の終値
- 11.34
- 始値
- 11.37
- 買値
- 11.46
- 買値
- 11.76
- 安値
- 11.32
- 高値
- 11.49
- 出来高
- 208
- 1日の変化
- 1.06%
- 1ヶ月の変化
- 4.75%
- 6ヶ月の変化
- 1.60%
- 1年の変化
- -9.69%
21 9月, 日曜日