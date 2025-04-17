クォートセクション
NQP: Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

11.46 USD 0.12 (1.06%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NQPの今日の為替レートは、1.06%変化しました。日中、通貨は1あたり11.32の安値と11.49の高値で取引されました。

Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
11.32 11.49
1年のレンジ
10.65 12.73
以前の終値
11.34
始値
11.37
買値
11.46
買値
11.76
安値
11.32
高値
11.49
出来高
208
1日の変化
1.06%
1ヶ月の変化
4.75%
6ヶ月の変化
1.60%
1年の変化
-9.69%
