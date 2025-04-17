报价部分
货币 / NQP
回到股票

NQP: Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

11.46 USD 0.12 (1.06%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NQP汇率已更改1.06%。当日，交易品种以低点11.32和高点11.49进行交易。

关注Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NQP新闻

日范围
11.32 11.49
年范围
10.65 12.73
前一天收盘价
11.34
开盘价
11.37
卖价
11.46
买价
11.76
最低价
11.32
最高价
11.49
交易量
208
日变化
1.06%
月变化
4.75%
6个月变化
1.60%
年变化
-9.69%
21 九月, 星期日