货币 / NQP
NQP: Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
11.46 USD 0.12 (1.06%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NQP汇率已更改1.06%。当日，交易品种以低点11.32和高点11.49进行交易。
关注Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
11.32 11.49
年范围
10.65 12.73
- 前一天收盘价
- 11.34
- 开盘价
- 11.37
- 卖价
- 11.46
- 买价
- 11.76
- 最低价
- 11.32
- 最高价
- 11.49
- 交易量
- 208
- 日变化
- 1.06%
- 月变化
- 4.75%
- 6个月变化
- 1.60%
- 年变化
- -9.69%
21 九月, 星期日