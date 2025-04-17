Währungen / NQP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NQP: Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
11.46 USD 0.12 (1.06%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NQP hat sich für heute um 1.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.32 bis zu einem Hoch von 11.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NQP News
- Saba Capital stößt NQP-Anteile im Wert von 637.000 US-Dollar ab
- Saba Capital sells Nuveen Pennsylvania (NQP) shares for $637k
- Saba Capital and Weinstein sell Nuveen Pennsylvania shares for $52962
- Saba Capital sold Nuveen Pennsylvania Quality shares worth $22660
- NQP: Pennsylvania Municipal Bond CEF Still At A Large Discount (NYSE:NQP)
Tagesspanne
11.32 11.49
Jahresspanne
10.65 12.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.34
- Eröffnung
- 11.37
- Bid
- 11.46
- Ask
- 11.76
- Tief
- 11.32
- Hoch
- 11.49
- Volumen
- 208
- Tagesänderung
- 1.06%
- Monatsänderung
- 4.75%
- 6-Monatsänderung
- 1.60%
- Jahresänderung
- -9.69%
21 September, Sonntag