통화 / NQP
NQP: Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
11.46 USD 0.12 (1.06%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NQP 환율이 오늘 1.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.32이고 고가는 11.49이었습니다.
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NQP News
- 사바 캐피탈, 누빈 펜실베이니아(NQP) 주식 63만7천 달러 상당 매각
- Saba Capital sells Nuveen Pennsylvania (NQP) shares for $637k
- Saba Capital and Weinstein sell Nuveen Pennsylvania shares for $52962
- Saba Capital sold Nuveen Pennsylvania Quality shares worth $22660
- NQP: Pennsylvania Municipal Bond CEF Still At A Large Discount (NYSE:NQP)
일일 변동 비율
11.32 11.49
년간 변동
10.65 12.73
- 이전 종가
- 11.34
- 시가
- 11.37
- Bid
- 11.46
- Ask
- 11.76
- 저가
- 11.32
- 고가
- 11.49
- 볼륨
- 208
- 일일 변동
- 1.06%
- 월 변동
- 4.75%
- 6개월 변동
- 1.60%
- 년간 변동율
- -9.69%
21 9월, 일요일