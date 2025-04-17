CotizacionesSecciones
NQP: Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

11.46 USD 0.12 (1.06%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NQP de hoy ha cambiado un 1.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.32, mientras que el máximo ha alcanzado 11.49.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
11.32 11.49
Rango anual
10.65 12.73
Cierres anteriores
11.34
Open
11.37
Bid
11.46
Ask
11.76
Low
11.32
High
11.49
Volumen
208
Cambio diario
1.06%
Cambio mensual
4.75%
Cambio a 6 meses
1.60%
Cambio anual
-9.69%
21 septiembre, domingo