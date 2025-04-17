Divisas / NQP
NQP: Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
11.46 USD 0.12 (1.06%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NQP de hoy ha cambiado un 1.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.32, mientras que el máximo ha alcanzado 11.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NQP News
- Saba Capital vende acciones de Nuveen Pennsylvania (NQP) por 637.000 dólares
- Saba Capital and Weinstein sell Nuveen Pennsylvania shares for $52962
- Saba Capital sold Nuveen Pennsylvania Quality shares worth $22660
- NQP: Pennsylvania Municipal Bond CEF Still At A Large Discount (NYSE:NQP)
Rango diario
11.32 11.49
Rango anual
10.65 12.73
- Cierres anteriores
- 11.34
- Open
- 11.37
- Bid
- 11.46
- Ask
- 11.76
- Low
- 11.32
- High
- 11.49
- Volumen
- 208
- Cambio diario
- 1.06%
- Cambio mensual
- 4.75%
- Cambio a 6 meses
- 1.60%
- Cambio anual
- -9.69%
21 septiembre, domingo