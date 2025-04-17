Валюты / NQP
NQP: Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
11.46 USD 0.12 (1.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NQP за сегодня изменился на 1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.32, а максимальная — 11.49.
Следите за динамикой Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.32 11.49
Годовой диапазон
10.65 12.73
- Предыдущее закрытие
- 11.34
- Open
- 11.37
- Bid
- 11.46
- Ask
- 11.76
- Low
- 11.32
- High
- 11.49
- Объем
- 208
- Дневное изменение
- 1.06%
- Месячное изменение
- 4.75%
- 6-месячное изменение
- 1.60%
- Годовое изменение
- -9.69%
21 сентября, воскресенье