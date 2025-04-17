КотировкиРазделы
Валюты / NQP
Назад в Рынок акций США

NQP: Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

11.46 USD 0.12 (1.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NQP за сегодня изменился на 1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.32, а максимальная — 11.49.

Следите за динамикой Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости NQP

Дневной диапазон
11.32 11.49
Годовой диапазон
10.65 12.73
Предыдущее закрытие
11.34
Open
11.37
Bid
11.46
Ask
11.76
Low
11.32
High
11.49
Объем
208
Дневное изменение
1.06%
Месячное изменение
4.75%
6-месячное изменение
1.60%
Годовое изменение
-9.69%
21 сентября, воскресенье