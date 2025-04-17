Valute / NQP
NQP: Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
11.46 USD 0.12 (1.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NQP ha avuto una variazione del 1.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.32 e ad un massimo di 11.49.
Segui le dinamiche di Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.32 11.49
Intervallo Annuale
10.65 12.73
- Chiusura Precedente
- 11.34
- Apertura
- 11.37
- Bid
- 11.46
- Ask
- 11.76
- Minimo
- 11.32
- Massimo
- 11.49
- Volume
- 208
- Variazione giornaliera
- 1.06%
- Variazione Mensile
- 4.75%
- Variazione Semestrale
- 1.60%
- Variazione Annuale
- -9.69%
21 settembre, domenica