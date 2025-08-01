Moedas / NJR
NJR: NewJersey Resources Corporation
46.23 USD 0.21 (0.45%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NJR para hoje mudou para -0.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46.16 e o mais alto foi 46.42.
Veja a dinâmica do par de moedas NewJersey Resources Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NJR Notícias
Faixa diária
46.16 46.42
Faixa anual
43.80 51.95
- Fechamento anterior
- 46.44
- Open
- 46.42
- Bid
- 46.23
- Ask
- 46.53
- Low
- 46.16
- High
- 46.42
- Volume
- 22
- Mudança diária
- -0.45%
- Mudança mensal
- -2.47%
- Mudança de 6 meses
- -5.71%
- Mudança anual
- -2.03%
