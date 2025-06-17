Валюты / NJR
NJR: NewJersey Resources Corporation
46.05 USD 1.13 (2.40%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NJR за сегодня изменился на -2.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.04, а максимальная — 46.99.
Следите за динамикой NewJersey Resources Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
46.04 46.99
Годовой диапазон
43.80 51.95
- Предыдущее закрытие
- 47.18
- Open
- 46.84
- Bid
- 46.05
- Ask
- 46.35
- Low
- 46.04
- High
- 46.99
- Объем
- 1.090 K
- Дневное изменение
- -2.40%
- Месячное изменение
- -2.85%
- 6-месячное изменение
- -6.08%
- Годовое изменение
- -2.42%
