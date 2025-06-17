КотировкиРазделы
NJR
NJR: NewJersey Resources Corporation

46.05 USD 1.13 (2.40%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NJR за сегодня изменился на -2.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.04, а максимальная — 46.99.

Следите за динамикой NewJersey Resources Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости NJR

Дневной диапазон
46.04 46.99
Годовой диапазон
43.80 51.95
Предыдущее закрытие
47.18
Open
46.84
Bid
46.05
Ask
46.35
Low
46.04
High
46.99
Объем
1.090 K
Дневное изменение
-2.40%
Месячное изменение
-2.85%
6-месячное изменение
-6.08%
Годовое изменение
-2.42%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.