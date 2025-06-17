Currencies / NJR
NJR: NewJersey Resources Corporation
46.40 USD 0.78 (1.65%)
Sector: Utilities Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
NJR exchange rate has changed by -1.65% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 46.09 and at a high of 46.99.
Follow NewJersey Resources Corporation dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
NJR News
- New Jersey Resources Boosts Shareholder Value, Hikes Dividend by 5.6%
- Reasons to Include New Jersey Resources Stock in Your Portfolio Now
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- OGE Energy: Some Growth From Datacenters, But Stock Is Not A Bargain (NYSE:OGE)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Fortis, New Jersey Resources, ONE Gas and Diageo
- 4 Low-Beta Defensive Stocks to Bank on as Consumer Sentiment Plummets
- Pullback Gives Investors Opportunity In New Jersey Resources (NYSE:NJR)
- Here's Why You Should Include ONE Gas Stock in Your Portfolio Now
- New Jersey Resources (NJR) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- New Jersey Resources (NJR) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- NJR EPS Jumps 167%
- New Jersey Resources (NJR) Q3 Earnings Beat Estimates
- New Jersey Resources Q3 2025 slides: raises earnings guidance, maintains 7-9% growth target
- New Jersey Resources shares drop as Q3 revenue falls short of estimates
- NewJersey Resources earnings beat by $0.12, revenue fell short of estimates
- Atmos Energy to Release Q3 Earnings: Here's What You Need to Know
- Will New Jersey Resources (NJR) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
- IDU ETF: Utilities Dashboard For July
- 3 Ideal July Buys & 7 To Watch From 47 “Safer” Dividends In 100 Barron’s Sustainable Dogs
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- New Jersey Resources: Undervalued Growth In A Defensive Utility Sector (NYSE:NJR)
Daily Range
46.09 46.99
Year Range
43.80 51.95
- Previous Close
- 47.18
- Open
- 46.84
- Bid
- 46.40
- Ask
- 46.70
- Low
- 46.09
- High
- 46.99
- Volume
- 627
- Daily Change
- -1.65%
- Month Change
- -2.11%
- 6 Months Change
- -5.36%
- Year Change
- -1.67%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%