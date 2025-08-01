Währungen / NJR
NJR: NewJersey Resources Corporation
46.85 USD 0.41 (0.88%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NJR hat sich für heute um 0.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.16 bis zu einem Hoch von 47.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die NewJersey Resources Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NJR News
Tagesspanne
46.16 47.06
Jahresspanne
43.80 51.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 46.44
- Eröffnung
- 46.42
- Bid
- 46.85
- Ask
- 47.15
- Tief
- 46.16
- Hoch
- 47.06
- Volumen
- 673
- Tagesänderung
- 0.88%
- Monatsänderung
- -1.16%
- 6-Monatsänderung
- -4.45%
- Jahresänderung
- -0.72%
