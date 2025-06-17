货币 / NJR
NJR: NewJersey Resources Corporation
46.62 USD 0.57 (1.24%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NJR汇率已更改1.24%。当日，交易品种以低点46.51和高点46.65进行交易。
关注NewJersey Resources Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
46.51 46.65
年范围
43.80 51.95
- 前一天收盘价
- 46.05
- 开盘价
- 46.51
- 卖价
- 46.62
- 买价
- 46.92
- 最低价
- 46.51
- 最高价
- 46.65
- 交易量
- 37
- 日变化
- 1.24%
- 月变化
- -1.65%
- 6个月变化
- -4.92%
- 年变化
- -1.21%
