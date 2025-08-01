통화 / NJR
NJR: NewJersey Resources Corporation
46.92 USD 0.07 (0.15%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NJR 환율이 오늘 0.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 46.59이고 고가는 47.10이었습니다.
NewJersey Resources Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NJR News
일일 변동 비율
46.59 47.10
년간 변동
43.80 51.95
- 이전 종가
- 46.85
- 시가
- 47.10
- Bid
- 46.92
- Ask
- 47.22
- 저가
- 46.59
- 고가
- 47.10
- 볼륨
- 792
- 일일 변동
- 0.15%
- 월 변동
- -1.01%
- 6개월 변동
- -4.30%
- 년간 변동율
- -0.57%
