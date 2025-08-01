Valute / NJR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NJR: NewJersey Resources Corporation
46.92 USD 0.07 (0.15%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NJR ha avuto una variazione del 0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.59 e ad un massimo di 47.10.
Segui le dinamiche di NewJersey Resources Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NJR News
- VPU ETF: Utilities Dashboard For September (NYSEARCA:VPU)
- Mizuho alza il target di prezzo di New Jersey Resources a $51 su prospettive contrastanti
- New Jersey Resources price target raised to $51 by Mizuho on mixed outlook
- Zacks Industry Outlook Highlights Sempra Energy, Atmos Energy, New Jersey Resources and ONE Gas
- 4 Gas Distribution Stocks to Watch Despite Industry Challenges
- New Jersey Resources Boosts Shareholder Value, Hikes Dividend by 5.6%
- Reasons to Include New Jersey Resources Stock in Your Portfolio Now
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- OGE Energy: Some Growth From Datacenters, But Stock Is Not A Bargain (NYSE:OGE)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Fortis, New Jersey Resources, ONE Gas and Diageo
- 4 Low-Beta Defensive Stocks to Bank on as Consumer Sentiment Plummets
- Pullback Gives Investors Opportunity In New Jersey Resources (NYSE:NJR)
- Here's Why You Should Include ONE Gas Stock in Your Portfolio Now
- New Jersey Resources (NJR) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- New Jersey Resources (NJR) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- NJR EPS Jumps 167%
- New Jersey Resources (NJR) Q3 Earnings Beat Estimates
- New Jersey Resources Q3 2025 slides: raises earnings guidance, maintains 7-9% growth target
- New Jersey Resources shares drop as Q3 revenue falls short of estimates
- NewJersey Resources earnings beat by $0.12, revenue fell short of estimates
- Atmos Energy to Release Q3 Earnings: Here's What You Need to Know
Intervallo Giornaliero
46.59 47.10
Intervallo Annuale
43.80 51.95
- Chiusura Precedente
- 46.85
- Apertura
- 47.10
- Bid
- 46.92
- Ask
- 47.22
- Minimo
- 46.59
- Massimo
- 47.10
- Volume
- 792
- Variazione giornaliera
- 0.15%
- Variazione Mensile
- -1.01%
- Variazione Semestrale
- -4.30%
- Variazione Annuale
- -0.57%
20 settembre, sabato