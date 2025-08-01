クォートセクション
通貨 / NJR
NJR: NewJersey Resources Corporation

46.85 USD 0.41 (0.88%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NJRの今日の為替レートは、0.88%変化しました。日中、通貨は1あたり46.16の安値と47.06の高値で取引されました。

NewJersey Resources Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
46.16 47.06
1年のレンジ
43.80 51.95
以前の終値
46.44
始値
46.42
買値
46.85
買値
47.15
安値
46.16
高値
47.06
出来高
673
1日の変化
0.88%
1ヶ月の変化
-1.16%
6ヶ月の変化
-4.45%
1年の変化
-0.72%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K