NJR: NewJersey Resources Corporation
46.85 USD 0.41 (0.88%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NJRの今日の為替レートは、0.88%変化しました。日中、通貨は1あたり46.16の安値と47.06の高値で取引されました。
NewJersey Resources Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
46.16 47.06
1年のレンジ
43.80 51.95
- 以前の終値
- 46.44
- 始値
- 46.42
- 買値
- 46.85
- 買値
- 47.15
- 安値
- 46.16
- 高値
- 47.06
- 出来高
- 673
- 1日の変化
- 0.88%
- 1ヶ月の変化
- -1.16%
- 6ヶ月の変化
- -4.45%
- 1年の変化
- -0.72%
