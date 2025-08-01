CotationsSections
NJR
NJR: NewJersey Resources Corporation

46.92 USD 0.07 (0.15%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NJR a changé de 0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 46.59 et à un maximum de 47.10.

Suivez la dynamique NewJersey Resources Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
46.59 47.10
Range Annuel
43.80 51.95
Clôture Précédente
46.85
Ouverture
47.10
Bid
46.92
Ask
47.22
Plus Bas
46.59
Plus Haut
47.10
Volume
792
Changement quotidien
0.15%
Changement Mensuel
-1.01%
Changement à 6 Mois
-4.30%
Changement Annuel
-0.57%
