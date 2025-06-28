Divisas / NJR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NJR: NewJersey Resources Corporation
46.44 USD 0.39 (0.85%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NJR de hoy ha cambiado un 0.85%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 46.06, mientras que el máximo ha alcanzado 46.94.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NewJersey Resources Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NJR News
- 4 Gas Distribution Stocks to Watch Despite Industry Challenges
- New Jersey Resources Boosts Shareholder Value, Hikes Dividend by 5.6%
- Reasons to Include New Jersey Resources Stock in Your Portfolio Now
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- OGE Energy: Some Growth From Datacenters, But Stock Is Not A Bargain (NYSE:OGE)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Fortis, New Jersey Resources, ONE Gas and Diageo
- 4 Low-Beta Defensive Stocks to Bank on as Consumer Sentiment Plummets
- Pullback Gives Investors Opportunity In New Jersey Resources (NYSE:NJR)
- Here's Why You Should Include ONE Gas Stock in Your Portfolio Now
- New Jersey Resources (NJR) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- New Jersey Resources (NJR) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- NJR EPS Jumps 167%
- New Jersey Resources (NJR) Q3 Earnings Beat Estimates
- New Jersey Resources Q3 2025 slides: raises earnings guidance, maintains 7-9% growth target
- New Jersey Resources shares drop as Q3 revenue falls short of estimates
- NewJersey Resources earnings beat by $0.12, revenue fell short of estimates
- Atmos Energy to Release Q3 Earnings: Here's What You Need to Know
- Will New Jersey Resources (NJR) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
- IDU ETF: Utilities Dashboard For July
- 3 Ideal July Buys & 7 To Watch From 47 “Safer” Dividends In 100 Barron’s Sustainable Dogs
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
Rango diario
46.06 46.94
Rango anual
43.80 51.95
- Cierres anteriores
- 46.05
- Open
- 46.26
- Bid
- 46.44
- Ask
- 46.74
- Low
- 46.06
- High
- 46.94
- Volumen
- 565
- Cambio diario
- 0.85%
- Cambio mensual
- -2.03%
- Cambio a 6 meses
- -5.28%
- Cambio anual
- -1.59%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B