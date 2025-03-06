Moedas / NDLS
NDLS: Noodles & Company
0.67 USD 0.01 (1.52%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NDLS para hoje mudou para 1.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.66 e o mais alto foi 0.69.
Veja a dinâmica do par de moedas Noodles & Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
0.66 0.69
Faixa anual
0.55 1.73
- Fechamento anterior
- 0.66
- Open
- 0.66
- Bid
- 0.67
- Ask
- 0.97
- Low
- 0.66
- High
- 0.69
- Volume
- 137
- Mudança diária
- 1.52%
- Mudança mensal
- -6.94%
- Mudança de 6 meses
- -36.79%
- Mudança anual
- -43.70%
