Valute / NDLS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NDLS: Noodles & Company
0.61 USD 0.06 (8.96%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NDLS ha avuto una variazione del -8.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.61 e ad un massimo di 0.67.
Segui le dinamiche di Noodles & Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NDLS News
- Noodles & Company launches strategic review to explore options
- Earnings call transcript: Noodles & Co reports Q2 2025 loss, stock dips
- Jefferies lowers Noodles & Co. stock price target to $2 on weak Q2
- Noodles & Co. (NDLS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Noodles & Company shares fall 5% on worse-than-expected Q2 results, weak guidance
- Noodles & Co earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- Restaurant Stocks Slip After CAVA's Sales Growth Falls Short of Forecasts
- Noodles & Company names Joseph Christina as new CEO
- Noodles & Company launches $9.95 combo meals starting today
- Chipotle Mexican Grill (CMG) Beats Q2 Earnings Estimates
- Noodles & Company receives Nasdaq notice for minimum bid price non-compliance
- Noodles & Company Unveils Limited-Time Bulgogi Steak Mac & Cheese Ahead of National Mac & Cheese Day
- Famous fast-food chain unveils bold new menu to win back customers
- Noodles & Company’s New Menu Features "Food Network Favorites" Curated Selections
- Famous fast-food chain closing nearly two dozen locations
- Popular restaurant announces more closures despite rising sales
- Why Gap Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Broadcom (NASDAQ:AVGO), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- Noodles & Company, Inc. (NDLS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Noodles & Company stock rises on upbeat 2025 revenue outlook
Intervallo Giornaliero
0.61 0.67
Intervallo Annuale
0.55 1.73
- Chiusura Precedente
- 0.67
- Apertura
- 0.67
- Bid
- 0.61
- Ask
- 0.91
- Minimo
- 0.61
- Massimo
- 0.67
- Volume
- 401
- Variazione giornaliera
- -8.96%
- Variazione Mensile
- -15.28%
- Variazione Semestrale
- -42.45%
- Variazione Annuale
- -48.74%
21 settembre, domenica