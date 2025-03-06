Валюты / NDLS
NDLS: Noodles & Company
0.68 USD 0.01 (1.49%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NDLS за сегодня изменился на 1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.67, а максимальная — 0.71.
Следите за динамикой Noodles & Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NDLS
- Noodles & Company launches strategic review to explore options
- Earnings call transcript: Noodles & Co reports Q2 2025 loss, stock dips
- Jefferies lowers Noodles & Co. stock price target to $2 on weak Q2
- Noodles & Co. (NDLS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Noodles & Company shares fall 5% on worse-than-expected Q2 results, weak guidance
- Noodles & Co earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- Restaurant Stocks Slip After CAVA's Sales Growth Falls Short of Forecasts
- Noodles & Company names Joseph Christina as new CEO
- Noodles & Company launches $9.95 combo meals starting today
- Chipotle Mexican Grill (CMG) Beats Q2 Earnings Estimates
- Noodles & Company receives Nasdaq notice for minimum bid price non-compliance
- Noodles & Company Unveils Limited-Time Bulgogi Steak Mac & Cheese Ahead of National Mac & Cheese Day
- Famous fast-food chain unveils bold new menu to win back customers
- Noodles & Company’s New Menu Features "Food Network Favorites" Curated Selections
- Famous fast-food chain closing nearly two dozen locations
- Popular restaurant announces more closures despite rising sales
- Why Gap Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Broadcom (NASDAQ:AVGO), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- Noodles & Company, Inc. (NDLS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Noodles & Company stock rises on upbeat 2025 revenue outlook
Дневной диапазон
0.67 0.71
Годовой диапазон
0.55 1.73
- Предыдущее закрытие
- 0.67
- Open
- 0.69
- Bid
- 0.68
- Ask
- 0.98
- Low
- 0.67
- High
- 0.71
- Объем
- 147
- Дневное изменение
- 1.49%
- Месячное изменение
- -5.56%
- 6-месячное изменение
- -35.85%
- Годовое изменение
- -42.86%
