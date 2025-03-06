通貨 / NDLS
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NDLS: Noodles & Company
0.67 USD 0.01 (1.52%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NDLSの今日の為替レートは、1.52%変化しました。日中、通貨は1あたり0.66の安値と0.69の高値で取引されました。
Noodles & Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NDLS News
- Noodles & Company launches strategic review to explore options
- Earnings call transcript: Noodles & Co reports Q2 2025 loss, stock dips
- Jefferies lowers Noodles & Co. stock price target to $2 on weak Q2
- Noodles & Co. (NDLS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Noodles & Company shares fall 5% on worse-than-expected Q2 results, weak guidance
- Noodles & Co earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- Restaurant Stocks Slip After CAVA's Sales Growth Falls Short of Forecasts
- Noodles & Company names Joseph Christina as new CEO
- Noodles & Company launches $9.95 combo meals starting today
- Chipotle Mexican Grill (CMG) Beats Q2 Earnings Estimates
- Noodles & Company receives Nasdaq notice for minimum bid price non-compliance
- Noodles & Company Unveils Limited-Time Bulgogi Steak Mac & Cheese Ahead of National Mac & Cheese Day
- Famous fast-food chain unveils bold new menu to win back customers
- Noodles & Company’s New Menu Features "Food Network Favorites" Curated Selections
- Famous fast-food chain closing nearly two dozen locations
- Popular restaurant announces more closures despite rising sales
- Why Gap Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Broadcom (NASDAQ:AVGO), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- Noodles & Company, Inc. (NDLS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Noodles & Company stock rises on upbeat 2025 revenue outlook
1日のレンジ
0.66 0.69
1年のレンジ
0.55 1.73
- 以前の終値
- 0.66
- 始値
- 0.66
- 買値
- 0.67
- 買値
- 0.97
- 安値
- 0.66
- 高値
- 0.69
- 出来高
- 137
- 1日の変化
- 1.52%
- 1ヶ月の変化
- -6.94%
- 6ヶ月の変化
- -36.79%
- 1年の変化
- -43.70%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K