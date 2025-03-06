통화 / NDLS
NDLS: Noodles & Company
0.61 USD 0.06 (8.96%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NDLS 환율이 오늘 -8.96%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.61이고 고가는 0.67이었습니다.
Noodles & Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NDLS News
- Noodles & Company launches strategic review to explore options
- Earnings call transcript: Noodles & Co reports Q2 2025 loss, stock dips
- Jefferies lowers Noodles & Co. stock price target to $2 on weak Q2
- Noodles & Co. (NDLS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Noodles & Company shares fall 5% on worse-than-expected Q2 results, weak guidance
- Noodles & Co earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- Restaurant Stocks Slip After CAVA's Sales Growth Falls Short of Forecasts
- Noodles & Company names Joseph Christina as new CEO
- Noodles & Company launches $9.95 combo meals starting today
- Chipotle Mexican Grill (CMG) Beats Q2 Earnings Estimates
- Noodles & Company receives Nasdaq notice for minimum bid price non-compliance
- Noodles & Company Unveils Limited-Time Bulgogi Steak Mac & Cheese Ahead of National Mac & Cheese Day
- Famous fast-food chain unveils bold new menu to win back customers
- Noodles & Company’s New Menu Features "Food Network Favorites" Curated Selections
- Famous fast-food chain closing nearly two dozen locations
- Popular restaurant announces more closures despite rising sales
- Why Gap Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Broadcom (NASDAQ:AVGO), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- Noodles & Company, Inc. (NDLS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Noodles & Company stock rises on upbeat 2025 revenue outlook
일일 변동 비율
0.61 0.67
년간 변동
0.55 1.73
- 이전 종가
- 0.67
- 시가
- 0.67
- Bid
- 0.61
- Ask
- 0.91
- 저가
- 0.61
- 고가
- 0.67
- 볼륨
- 401
- 일일 변동
- -8.96%
- 월 변동
- -15.28%
- 6개월 변동
- -42.45%
- 년간 변동율
- -48.74%
20 9월, 토요일