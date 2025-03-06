Divisas / NDLS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NDLS: Noodles & Company
0.66 USD 0.02 (2.94%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NDLS de hoy ha cambiado un -2.94%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.66, mientras que el máximo ha alcanzado 0.67.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Noodles & Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NDLS News
- Noodles & Company launches strategic review to explore options
- Earnings call transcript: Noodles & Co reports Q2 2025 loss, stock dips
- Jefferies lowers Noodles & Co. stock price target to $2 on weak Q2
- Noodles & Co. (NDLS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Noodles & Company shares fall 5% on worse-than-expected Q2 results, weak guidance
- Noodles & Co earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- Restaurant Stocks Slip After CAVA's Sales Growth Falls Short of Forecasts
- Noodles & Company names Joseph Christina as new CEO
- Noodles & Company launches $9.95 combo meals starting today
- Chipotle Mexican Grill (CMG) Beats Q2 Earnings Estimates
- Noodles & Company receives Nasdaq notice for minimum bid price non-compliance
- Noodles & Company Unveils Limited-Time Bulgogi Steak Mac & Cheese Ahead of National Mac & Cheese Day
- Famous fast-food chain unveils bold new menu to win back customers
- Noodles & Company’s New Menu Features "Food Network Favorites" Curated Selections
- Famous fast-food chain closing nearly two dozen locations
- Popular restaurant announces more closures despite rising sales
- Why Gap Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Broadcom (NASDAQ:AVGO), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- Noodles & Company, Inc. (NDLS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Noodles & Company stock rises on upbeat 2025 revenue outlook
Rango diario
0.66 0.67
Rango anual
0.55 1.73
- Cierres anteriores
- 0.68
- Open
- 0.67
- Bid
- 0.66
- Ask
- 0.96
- Low
- 0.66
- High
- 0.67
- Volumen
- 121
- Cambio diario
- -2.94%
- Cambio mensual
- -8.33%
- Cambio a 6 meses
- -37.74%
- Cambio anual
- -44.54%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B