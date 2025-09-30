CotaçõesSeções
Moedas / MTB-PJ
MTB-PJ: M&T BANK CORP

26.79 USD 0.01 (0.04%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MTB-PJ para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.66 e o mais alto foi 26.98.

Veja a dinâmica do par de moedas M&T BANK CORP. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de MTB-PJ hoje?

Hoje M&T BANK CORP (MTB-PJ) está avaliado em 26.79. O instrumento é negociado dentro de -0.04%, o fechamento de ontem foi 26.80, e o volume de negociação atingiu 91. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MTB-PJ em tempo real.

As ações de M&T BANK CORP pagam dividendos?

Atualmente M&T BANK CORP está avaliado em 26.79. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.21% e USD. Monitore os movimentos de MTB-PJ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de MTB-PJ?

Você pode comprar ações de M&T BANK CORP (MTB-PJ) pelo preço atual 26.79. Ordens geralmente são executadas perto de 26.79 ou 27.09, enquanto 91 e -0.45% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MTB-PJ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de MTB-PJ?

Investir em M&T BANK CORP envolve considerar a faixa anual 25.55 - 27.49 e o preço atual 26.79. Muitos comparam 0.07% e 1.21% antes de enviar ordens em 26.79 ou 27.09. Estude as mudanças diárias de preço de MTB-PJ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações M&T BANK CORP?

O maior preço de M&T BANK CORP (MTB-PJ) no último ano foi 27.49. As ações oscilaram bastante dentro de 25.55 - 27.49, e a comparação com 26.80 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de M&T BANK CORP no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações M&T BANK CORP?

O menor preço de M&T BANK CORP (MTB-PJ) no ano foi 25.55. A comparação com o preço atual 26.79 e 25.55 - 27.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MTB-PJ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de MTB-PJ?

No passado M&T BANK CORP passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.80 e 1.21% após os eventos corporativos.

Faixa diária
26.66 26.98
Faixa anual
25.55 27.49
Fechamento anterior
26.80
Open
26.91
Bid
26.79
Ask
27.09
Low
26.66
High
26.98
Volume
91
Mudança diária
-0.04%
Mudança mensal
0.07%
Mudança de 6 meses
1.21%
Mudança anual
1.21%
