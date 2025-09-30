- Visão do mercado
MTB-PJ: M&T BANK CORP
A taxa do MTB-PJ para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.66 e o mais alto foi 26.98.
Veja a dinâmica do par de moedas M&T BANK CORP. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MTB-PJ hoje?
Hoje M&T BANK CORP (MTB-PJ) está avaliado em 26.79. O instrumento é negociado dentro de -0.04%, o fechamento de ontem foi 26.80, e o volume de negociação atingiu 91. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MTB-PJ em tempo real.
As ações de M&T BANK CORP pagam dividendos?
Atualmente M&T BANK CORP está avaliado em 26.79. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.21% e USD. Monitore os movimentos de MTB-PJ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MTB-PJ?
Você pode comprar ações de M&T BANK CORP (MTB-PJ) pelo preço atual 26.79. Ordens geralmente são executadas perto de 26.79 ou 27.09, enquanto 91 e -0.45% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MTB-PJ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MTB-PJ?
Investir em M&T BANK CORP envolve considerar a faixa anual 25.55 - 27.49 e o preço atual 26.79. Muitos comparam 0.07% e 1.21% antes de enviar ordens em 26.79 ou 27.09. Estude as mudanças diárias de preço de MTB-PJ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações M&T BANK CORP?
O maior preço de M&T BANK CORP (MTB-PJ) no último ano foi 27.49. As ações oscilaram bastante dentro de 25.55 - 27.49, e a comparação com 26.80 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de M&T BANK CORP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações M&T BANK CORP?
O menor preço de M&T BANK CORP (MTB-PJ) no ano foi 25.55. A comparação com o preço atual 26.79 e 25.55 - 27.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MTB-PJ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MTB-PJ?
No passado M&T BANK CORP passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.80 e 1.21% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.80
- Open
- 26.91
- Bid
- 26.79
- Ask
- 27.09
- Low
- 26.66
- High
- 26.98
- Volume
- 91
- Mudança diária
- -0.04%
- Mudança mensal
- 0.07%
- Mudança de 6 meses
- 1.21%
- Mudança anual
- 1.21%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4