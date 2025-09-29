MTB-PJ: M&T BANK CORP
今日MTB-PJ汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点26.66和高点26.98进行交易。
关注M&T BANK CORP动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MTB-PJ股票今天的价格是多少？
M&T BANK CORP股票今天的定价为26.79。它在-0.04%范围内交易，昨天的收盘价为26.80，交易量达到91。MTB-PJ的实时价格图表显示了这些更新。
M&T BANK CORP股票是否支付股息？
M&T BANK CORP目前的价值为26.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.21%和USD。实时查看图表以跟踪MTB-PJ走势。
如何购买MTB-PJ股票？
您可以以26.79的当前价格购买M&T BANK CORP股票。订单通常设置在26.79或27.09附近，而91和-0.45%显示市场活动。立即关注MTB-PJ的实时图表更新。
如何投资MTB-PJ股票？
投资M&T BANK CORP需要考虑年度范围25.55 - 27.49和当前价格26.79。许多人在以26.79或27.09下订单之前，会比较0.07%和。实时查看MTB-PJ价格图表，了解每日变化。
M&T BANK CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，M&T BANK CORP的最高价格是27.49。在25.55 - 27.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪M&T BANK CORP的绩效。
M&T BANK CORP股票的最低价格是多少？
M&T BANK CORP（MTB-PJ）的最低价格为25.55。将其与当前的26.79和25.55 - 27.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MTB-PJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MTB-PJ股票是什么时候拆分的？
M&T BANK CORP历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.80和1.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.80
- 开盘价
- 26.91
- 卖价
- 26.79
- 买价
- 27.09
- 最低价
- 26.66
- 最高价
- 26.98
- 交易量
- 91
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 0.07%
- 6个月变化
- 1.21%
- 年变化
- 1.21%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值