MTB-PJ: M&T BANK CORP
Der Wechselkurs von MTB-PJ hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.66 bis zu einem Hoch von 26.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die M&T BANK CORP-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MTB-PJ heute?
Die Aktie von M&T BANK CORP (MTB-PJ) notiert heute bei 26.79. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.80 und das Handelsvolumen erreichte 91. Das Live-Chart von MTB-PJ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MTB-PJ Dividenden?
M&T BANK CORP wird derzeit mit 26.79 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.21% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MTB-PJ zu verfolgen.
Wie kaufe ich MTB-PJ-Aktien?
Sie können Aktien von M&T BANK CORP (MTB-PJ) zum aktuellen Kurs von 26.79 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.79 oder 27.09 platziert, während 91 und -0.45% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MTB-PJ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MTB-PJ-Aktien?
Bei einer Investition in M&T BANK CORP müssen die jährliche Spanne 25.55 - 27.49 und der aktuelle Kurs 26.79 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.07% und 1.21%, bevor sie Orders zu 26.79 oder 27.09 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MTB-PJ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von M&T BANK CORP?
Der höchste Kurs von M&T BANK CORP (MTB-PJ) im vergangenen Jahr lag bei 27.49. Innerhalb von 25.55 - 27.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.80 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von M&T BANK CORP mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von M&T BANK CORP?
Der niedrigste Kurs von M&T BANK CORP (MTB-PJ) im Laufe des Jahres betrug 25.55. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.79 und der Spanne 25.55 - 27.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MTB-PJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MTB-PJ statt?
M&T BANK CORP hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.80 und 1.21% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.80
- Eröffnung
- 26.91
- Bid
- 26.79
- Ask
- 27.09
- Tief
- 26.66
- Hoch
- 26.98
- Volumen
- 91
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 0.07%
- 6-Monatsänderung
- 1.21%
- Jahresänderung
- 1.21%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4