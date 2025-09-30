KurseKategorien
Währungen / MTB-PJ
Zurück zum Aktien

MTB-PJ: M&T BANK CORP

26.79 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MTB-PJ hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.66 bis zu einem Hoch von 26.98 gehandelt.

Verfolgen Sie die M&T BANK CORP-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von MTB-PJ heute?

Die Aktie von M&T BANK CORP (MTB-PJ) notiert heute bei 26.79. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.80 und das Handelsvolumen erreichte 91. Das Live-Chart von MTB-PJ zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie MTB-PJ Dividenden?

M&T BANK CORP wird derzeit mit 26.79 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.21% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MTB-PJ zu verfolgen.

Wie kaufe ich MTB-PJ-Aktien?

Sie können Aktien von M&T BANK CORP (MTB-PJ) zum aktuellen Kurs von 26.79 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.79 oder 27.09 platziert, während 91 und -0.45% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MTB-PJ auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in MTB-PJ-Aktien?

Bei einer Investition in M&T BANK CORP müssen die jährliche Spanne 25.55 - 27.49 und der aktuelle Kurs 26.79 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.07% und 1.21%, bevor sie Orders zu 26.79 oder 27.09 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MTB-PJ.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von M&T BANK CORP?

Der höchste Kurs von M&T BANK CORP (MTB-PJ) im vergangenen Jahr lag bei 27.49. Innerhalb von 25.55 - 27.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.80 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von M&T BANK CORP mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von M&T BANK CORP?

Der niedrigste Kurs von M&T BANK CORP (MTB-PJ) im Laufe des Jahres betrug 25.55. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.79 und der Spanne 25.55 - 27.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MTB-PJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von MTB-PJ statt?

M&T BANK CORP hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.80 und 1.21% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
26.66 26.98
Jahresspanne
25.55 27.49
Vorheriger Schlusskurs
26.80
Eröffnung
26.91
Bid
26.79
Ask
27.09
Tief
26.66
Hoch
26.98
Volumen
91
Tagesänderung
-0.04%
Monatsänderung
0.07%
6-Monatsänderung
1.21%
Jahresänderung
1.21%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4