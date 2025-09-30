- Panoramica
MTB-PJ: M&T BANK CORP
Il tasso di cambio MTB-PJ ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.66 e ad un massimo di 26.98.
Segui le dinamiche di M&T BANK CORP. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MTB-PJ oggi?
Oggi le azioni M&T BANK CORP sono prezzate a 26.79. Viene scambiato all'interno di -0.04%, la chiusura di ieri è stata 26.80 e il volume degli scambi ha raggiunto 91. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MTB-PJ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni M&T BANK CORP pagano dividendi?
M&T BANK CORP è attualmente valutato a 26.79. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.21% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MTB-PJ.
Come acquistare azioni MTB-PJ?
Puoi acquistare azioni M&T BANK CORP al prezzo attuale di 26.79. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.79 o 27.09, mentre 91 e -0.45% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MTB-PJ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MTB-PJ?
Investire in M&T BANK CORP implica considerare l'intervallo annuale 25.55 - 27.49 e il prezzo attuale 26.79. Molti confrontano 0.07% e 1.21% prima di effettuare ordini su 26.79 o 27.09. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MTB-PJ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni M&T BANK CORP?
Il prezzo massimo di M&T BANK CORP nell'ultimo anno è stato 27.49. All'interno di 25.55 - 27.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.80 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di M&T BANK CORP utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni M&T BANK CORP?
Il prezzo più basso di M&T BANK CORP (MTB-PJ) nel corso dell'anno è stato 25.55. Confrontandolo con gli attuali 26.79 e 25.55 - 27.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MTB-PJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MTB-PJ?
M&T BANK CORP ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.80 e 1.21%.
- Chiusura Precedente
- 26.80
- Apertura
- 26.91
- Bid
- 26.79
- Ask
- 27.09
- Minimo
- 26.66
- Massimo
- 26.98
- Volume
- 91
- Variazione giornaliera
- -0.04%
- Variazione Mensile
- 0.07%
- Variazione Semestrale
- 1.21%
- Variazione Annuale
- 1.21%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4