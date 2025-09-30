QuotazioniSezioni
MTB-PJ
MTB-PJ: M&T BANK CORP

26.79 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MTB-PJ ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.66 e ad un massimo di 26.98.

Segui le dinamiche di M&T BANK CORP. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni MTB-PJ oggi?

Oggi le azioni M&T BANK CORP sono prezzate a 26.79. Viene scambiato all'interno di -0.04%, la chiusura di ieri è stata 26.80 e il volume degli scambi ha raggiunto 91. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MTB-PJ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni M&T BANK CORP pagano dividendi?

M&T BANK CORP è attualmente valutato a 26.79. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.21% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MTB-PJ.

Come acquistare azioni MTB-PJ?

Puoi acquistare azioni M&T BANK CORP al prezzo attuale di 26.79. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.79 o 27.09, mentre 91 e -0.45% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MTB-PJ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni MTB-PJ?

Investire in M&T BANK CORP implica considerare l'intervallo annuale 25.55 - 27.49 e il prezzo attuale 26.79. Molti confrontano 0.07% e 1.21% prima di effettuare ordini su 26.79 o 27.09. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MTB-PJ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni M&T BANK CORP?

Il prezzo massimo di M&T BANK CORP nell'ultimo anno è stato 27.49. All'interno di 25.55 - 27.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.80 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di M&T BANK CORP utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni M&T BANK CORP?

Il prezzo più basso di M&T BANK CORP (MTB-PJ) nel corso dell'anno è stato 25.55. Confrontandolo con gli attuali 26.79 e 25.55 - 27.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MTB-PJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MTB-PJ?

M&T BANK CORP ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.80 e 1.21%.

Intervallo Giornaliero
26.66 26.98
Intervallo Annuale
25.55 27.49
Chiusura Precedente
26.80
Apertura
26.91
Bid
26.79
Ask
27.09
Minimo
26.66
Massimo
26.98
Volume
91
Variazione giornaliera
-0.04%
Variazione Mensile
0.07%
Variazione Semestrale
1.21%
Variazione Annuale
1.21%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4