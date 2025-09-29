CotizacionesSecciones
Divisas / MTB-PJ
MTB-PJ: M&T BANK CORP

26.79 USD 0.01 (0.04%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MTB-PJ de hoy ha cambiado un -0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.66, mientras que el máximo ha alcanzado 26.98.

Siga la dinámica de la pareja de divisas M&T BANK CORP. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de MTB-PJ hoy?

M&T BANK CORP (MTB-PJ) se evalúa hoy en 26.79. El instrumento se negocia dentro de -0.04%; el cierre de ayer ha sido 26.80 y el volumen comercial ha alcanzado 91. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MTB-PJ en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de M&T BANK CORP?

M&T BANK CORP se evalúa actualmente en 26.79. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.21% y USD. Monitoree los movimientos de MTB-PJ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de MTB-PJ?

Puede comprar acciones de M&T BANK CORP (MTB-PJ) al precio actual de 26.79. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 26.79 o 27.09, mientras que 91 y -0.45% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MTB-PJ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de MTB-PJ?

Invertir en M&T BANK CORP implica tener en cuenta el rango anual 25.55 - 27.49 y el precio actual 26.79. Muchos comparan 0.07% y 1.21% antes de colocar órdenes en 26.79 o 27.09. Estudie los cambios diarios de precios de MTB-PJ en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de M&T BANK CORP?

El precio más alto de M&T BANK CORP (MTB-PJ) en el último año ha sido 27.49. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.55 - 27.49, una comparación con 26.80 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de M&T BANK CORP en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de M&T BANK CORP?

El precio más bajo de M&T BANK CORP (MTB-PJ) para el año ha sido 25.55. La comparación con los actuales 26.79 y 25.55 - 27.49 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MTB-PJ en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MTB-PJ?

En el pasado, M&T BANK CORP ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 26.80 y 1.21% después de las acciones corporativas.

Rango diario
26.66 26.98
Rango anual
25.55 27.49
Cierres anteriores
26.80
Open
26.91
Bid
26.79
Ask
27.09
Low
26.66
High
26.98
Volumen
91
Cambio diario
-0.04%
Cambio mensual
0.07%
Cambio a 6 meses
1.21%
Cambio anual
1.21%
29 septiembre, lunes
11:30
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Pendientes m/m
Act.
4.0%
Pronós.
2.0%
Prev.
-0.3%
17:30
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
Act.
Pronós.
Prev.