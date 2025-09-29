- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MTB-PJ: M&T BANK CORP
Курс MTB-PJ за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.66, а максимальная — 26.98.
Следите за динамикой M&T BANK CORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MTB-PJ сегодня?
M&T BANK CORP (MTB-PJ) сегодня оценивается на уровне 26.79. Инструмент торгуется в пределах -0.04%, вчерашнее закрытие составило 26.80, а торговый объем достиг 91. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MTB-PJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям M&T BANK CORP?
M&T BANK CORP в настоящее время оценивается в 26.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.21% и USD. Отслеживайте движения MTB-PJ на графике в реальном времени.
Как купить акции MTB-PJ?
Вы можете купить акции M&T BANK CORP (MTB-PJ) по текущей цене 26.79. Ордера обычно размещаются около 26.79 или 27.09, тогда как 91 и -0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MTB-PJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MTB-PJ?
Инвестирование в M&T BANK CORP предполагает учет годового диапазона 25.55 - 27.49 и текущей цены 26.79. Многие сравнивают 0.07% и 1.21% перед размещением ордеров на 26.79 или 27.09. Изучайте ежедневные изменения цены MTB-PJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции M&T BANK CORP?
Самая высокая цена M&T BANK CORP (MTB-PJ) за последний год составила 27.49. Акции заметно колебались в пределах 25.55 - 27.49, сравнение с 26.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику M&T BANK CORP на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции M&T BANK CORP?
Самая низкая цена M&T BANK CORP (MTB-PJ) за год составила 25.55. Сравнение с текущими 26.79 и 25.55 - 27.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MTB-PJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MTB-PJ?
В прошлом M&T BANK CORP проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.80 и 1.21% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.80
- Open
- 26.91
- Bid
- 26.79
- Ask
- 27.09
- Low
- 26.66
- High
- 26.98
- Объем
- 91
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 0.07%
- 6-месячное изменение
- 1.21%
- Годовое изменение
- 1.21%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%