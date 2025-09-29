КотировкиРазделы
Валюты / MTB-PJ
MTB-PJ: M&T BANK CORP

26.79 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MTB-PJ за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.66, а максимальная — 26.98.

Следите за динамикой M&T BANK CORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MTB-PJ сегодня?

M&T BANK CORP (MTB-PJ) сегодня оценивается на уровне 26.79. Инструмент торгуется в пределах -0.04%, вчерашнее закрытие составило 26.80, а торговый объем достиг 91. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MTB-PJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям M&T BANK CORP?

M&T BANK CORP в настоящее время оценивается в 26.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.21% и USD. Отслеживайте движения MTB-PJ на графике в реальном времени.

Как купить акции MTB-PJ?

Вы можете купить акции M&T BANK CORP (MTB-PJ) по текущей цене 26.79. Ордера обычно размещаются около 26.79 или 27.09, тогда как 91 и -0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MTB-PJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MTB-PJ?

Инвестирование в M&T BANK CORP предполагает учет годового диапазона 25.55 - 27.49 и текущей цены 26.79. Многие сравнивают 0.07% и 1.21% перед размещением ордеров на 26.79 или 27.09. Изучайте ежедневные изменения цены MTB-PJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции M&T BANK CORP?

Самая высокая цена M&T BANK CORP (MTB-PJ) за последний год составила 27.49. Акции заметно колебались в пределах 25.55 - 27.49, сравнение с 26.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику M&T BANK CORP на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции M&T BANK CORP?

Самая низкая цена M&T BANK CORP (MTB-PJ) за год составила 25.55. Сравнение с текущими 26.79 и 25.55 - 27.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MTB-PJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MTB-PJ?

В прошлом M&T BANK CORP проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.80 и 1.21% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.66 26.98
Годовой диапазон
25.55 27.49
Предыдущее закрытие
26.80
Open
26.91
Bid
26.79
Ask
27.09
Low
26.66
High
26.98
Объем
91
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
0.07%
6-месячное изменение
1.21%
Годовое изменение
1.21%
