MTB-PJ: M&T BANK CORP
MTB-PJの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり26.66の安値と26.98の高値で取引されました。
M&T BANK CORPダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
MTB-PJ株の現在の価格は？
M&T BANK CORPの株価は本日26.79です。-0.04%内で取引され、前日の終値は26.80、取引量は91に達しました。MTB-PJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
M&T BANK CORPの株は配当を出しますか？
M&T BANK CORPの現在の価格は26.79です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.21%やUSDにも注目します。MTB-PJの動きはライブチャートで確認できます。
MTB-PJ株を買う方法は？
M&T BANK CORPの株は現在26.79で購入可能です。注文は通常26.79または27.09付近で行われ、91や-0.45%が市場の動きを示します。MTB-PJの最新情報はライブチャートで確認できます。
MTB-PJ株に投資する方法は？
M&T BANK CORPへの投資では、年間の値幅25.55 - 27.49と現在の26.79を考慮します。注文は多くの場合26.79や27.09で行われる前に、0.07%や1.21%と比較されます。MTB-PJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
M&T BANK CORPの株の最高値は？
M&T BANK CORPの過去1年の最高値は27.49でした。25.55 - 27.49内で株価は大きく変動し、26.80と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。M&T BANK CORPのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
M&T BANK CORPの株の最低値は？
M&T BANK CORP(MTB-PJ)の年間最安値は25.55でした。現在の26.79や25.55 - 27.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MTB-PJの動きはライブチャートで確認できます。
MTB-PJの株式分割はいつ行われましたか？
M&T BANK CORPは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.80、1.21%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 26.80
- 始値
- 26.91
- 買値
- 26.79
- 買値
- 27.09
- 安値
- 26.66
- 高値
- 26.98
- 出来高
- 91
- 1日の変化
- -0.04%
- 1ヶ月の変化
- 0.07%
- 6ヶ月の変化
- 1.21%
- 1年の変化
- 1.21%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前