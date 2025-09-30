CotaçõesSeções
MPTI-WT: M-Tron Industries, Inc.

1.6200 USD 0.0194 (1.21%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MPTI-WT para hoje mudou para 1.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.5300 e o mais alto foi 1.6400.

Veja a dinâmica do par de moedas M-Tron Industries, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de MPTI-WT hoje?

Hoje M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) está avaliado em 1.6200. O instrumento é negociado dentro de 1.21%, o fechamento de ontem foi 1.6006, e o volume de negociação atingiu 39. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MPTI-WT em tempo real.

As ações de M-Tron Industries, Inc. pagam dividendos?

Atualmente M-Tron Industries, Inc. está avaliado em 1.6200. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -35.20% e USD. Monitore os movimentos de MPTI-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de MPTI-WT?

Você pode comprar ações de M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) pelo preço atual 1.6200. Ordens geralmente são executadas perto de 1.6200 ou 1.6230, enquanto 39 e 0.62% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MPTI-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de MPTI-WT?

Investir em M-Tron Industries, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.5100 - 7.3100 e o preço atual 1.6200. Muitos comparam 4.52% e -35.20% antes de enviar ordens em 1.6200 ou 1.6230. Estude as mudanças diárias de preço de MPTI-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações M-Tron Industries, Inc.?

O maior preço de M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) no último ano foi 7.3100. As ações oscilaram bastante dentro de 0.5100 - 7.3100, e a comparação com 1.6006 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de M-Tron Industries, Inc. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações M-Tron Industries, Inc.?

O menor preço de M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) no ano foi 0.5100. A comparação com o preço atual 1.6200 e 0.5100 - 7.3100 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MPTI-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de MPTI-WT?

No passado M-Tron Industries, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 1.6006 e -35.20% após os eventos corporativos.

Faixa diária
1.5300 1.6400
Faixa anual
0.5100 7.3100
Fechamento anterior
1.6006
Open
1.6100
Bid
1.6200
Ask
1.6230
Low
1.5300
High
1.6400
Volume
39
Mudança diária
1.21%
Mudança mensal
4.52%
Mudança de 6 meses
-35.20%
Mudança anual
-35.20%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4