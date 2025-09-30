- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MPTI-WT: M-Tron Industries, Inc.
A taxa do MPTI-WT para hoje mudou para 1.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.5300 e o mais alto foi 1.6400.
Veja a dinâmica do par de moedas M-Tron Industries, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MPTI-WT hoje?
Hoje M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) está avaliado em 1.6200. O instrumento é negociado dentro de 1.21%, o fechamento de ontem foi 1.6006, e o volume de negociação atingiu 39. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MPTI-WT em tempo real.
As ações de M-Tron Industries, Inc. pagam dividendos?
Atualmente M-Tron Industries, Inc. está avaliado em 1.6200. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -35.20% e USD. Monitore os movimentos de MPTI-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MPTI-WT?
Você pode comprar ações de M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) pelo preço atual 1.6200. Ordens geralmente são executadas perto de 1.6200 ou 1.6230, enquanto 39 e 0.62% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MPTI-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MPTI-WT?
Investir em M-Tron Industries, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.5100 - 7.3100 e o preço atual 1.6200. Muitos comparam 4.52% e -35.20% antes de enviar ordens em 1.6200 ou 1.6230. Estude as mudanças diárias de preço de MPTI-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações M-Tron Industries, Inc.?
O maior preço de M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) no último ano foi 7.3100. As ações oscilaram bastante dentro de 0.5100 - 7.3100, e a comparação com 1.6006 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de M-Tron Industries, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações M-Tron Industries, Inc.?
O menor preço de M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) no ano foi 0.5100. A comparação com o preço atual 1.6200 e 0.5100 - 7.3100 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MPTI-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MPTI-WT?
No passado M-Tron Industries, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 1.6006 e -35.20% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 1.6006
- Open
- 1.6100
- Bid
- 1.6200
- Ask
- 1.6230
- Low
- 1.5300
- High
- 1.6400
- Volume
- 39
- Mudança diária
- 1.21%
- Mudança mensal
- 4.52%
- Mudança de 6 meses
- -35.20%
- Mudança anual
- -35.20%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4