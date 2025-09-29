M-Tron Industries, Inc.の現在の価格は1.6200です。配当方針は会社によりますが、投資家は-35.20%やUSDにも注目します。MPTI-WTの動きはライブチャートで確認できます。

M-Tron Industries, Inc.への投資では、年間の値幅0.5100 - 7.3100と現在の1.6200を考慮します。注文は多くの場合1.6200や1.6230で行われる前に、4.52%や-35.20%と比較されます。MPTI-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

M-Tron Industries, Inc.の過去1年の最高値は7.3100でした。0.5100 - 7.3100内で株価は大きく変動し、1.6006と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。M-Tron Industries, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

M-Tron Industries, Inc.の株の最低値は？

M-Tron Industries, Inc.(MPTI-WT)の年間最安値は0.5100でした。現在の1.6200や0.5100 - 7.3100と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MPTI-WTの動きはライブチャートで確認できます。