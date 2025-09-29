- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MPTI-WT: M-Tron Industries, Inc.
MPTI-WTの今日の為替レートは、1.21%変化しました。日中、通貨は1あたり1.5300の安値と1.6400の高値で取引されました。
M-Tron Industries, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
MPTI-WT株の現在の価格は？
M-Tron Industries, Inc.の株価は本日1.6200です。1.21%内で取引され、前日の終値は1.6006、取引量は39に達しました。MPTI-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
M-Tron Industries, Inc.の株は配当を出しますか？
M-Tron Industries, Inc.の現在の価格は1.6200です。配当方針は会社によりますが、投資家は-35.20%やUSDにも注目します。MPTI-WTの動きはライブチャートで確認できます。
MPTI-WT株を買う方法は？
M-Tron Industries, Inc.の株は現在1.6200で購入可能です。注文は通常1.6200または1.6230付近で行われ、39や0.62%が市場の動きを示します。MPTI-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。
MPTI-WT株に投資する方法は？
M-Tron Industries, Inc.への投資では、年間の値幅0.5100 - 7.3100と現在の1.6200を考慮します。注文は多くの場合1.6200や1.6230で行われる前に、4.52%や-35.20%と比較されます。MPTI-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
M-Tron Industries, Inc.の株の最高値は？
M-Tron Industries, Inc.の過去1年の最高値は7.3100でした。0.5100 - 7.3100内で株価は大きく変動し、1.6006と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。M-Tron Industries, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
M-Tron Industries, Inc.の株の最低値は？
M-Tron Industries, Inc.(MPTI-WT)の年間最安値は0.5100でした。現在の1.6200や0.5100 - 7.3100と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MPTI-WTの動きはライブチャートで確認できます。
MPTI-WTの株式分割はいつ行われましたか？
M-Tron Industries, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、1.6006、-35.20%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 1.6006
- 始値
- 1.6100
- 買値
- 1.6200
- 買値
- 1.6230
- 安値
- 1.5300
- 高値
- 1.6400
- 出来高
- 39
- 1日の変化
- 1.21%
- 1ヶ月の変化
- 4.52%
- 6ヶ月の変化
- -35.20%
- 1年の変化
- -35.20%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前