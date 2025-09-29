CotizacionesSecciones
Divisas / MPTI-WT
Volver a Acciones

MPTI-WT: M-Tron Industries, Inc.

1.6200 USD 0.0194 (1.21%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MPTI-WT de hoy ha cambiado un 1.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.5300, mientras que el máximo ha alcanzado 1.6400.

Siga la dinámica de la pareja de divisas M-Tron Industries, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de MPTI-WT hoy?

M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) se evalúa hoy en 1.6200. El instrumento se negocia dentro de 1.21%; el cierre de ayer ha sido 1.6006 y el volumen comercial ha alcanzado 39. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MPTI-WT en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de M-Tron Industries, Inc.?

M-Tron Industries, Inc. se evalúa actualmente en 1.6200. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -35.20% y USD. Monitoree los movimientos de MPTI-WT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de MPTI-WT?

Puede comprar acciones de M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) al precio actual de 1.6200. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 1.6200 o 1.6230, mientras que 39 y 0.62% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MPTI-WT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de MPTI-WT?

Invertir en M-Tron Industries, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.5100 - 7.3100 y el precio actual 1.6200. Muchos comparan 4.52% y -35.20% antes de colocar órdenes en 1.6200 o 1.6230. Estudie los cambios diarios de precios de MPTI-WT en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de M-Tron Industries, Inc.?

El precio más alto de M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) en el último año ha sido 7.3100. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.5100 - 7.3100, una comparación con 1.6006 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de M-Tron Industries, Inc. en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de M-Tron Industries, Inc.?

El precio más bajo de M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) para el año ha sido 0.5100. La comparación con los actuales 1.6200 y 0.5100 - 7.3100 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MPTI-WT en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MPTI-WT?

En el pasado, M-Tron Industries, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 1.6006 y -35.20% después de las acciones corporativas.

Rango diario
1.5300 1.6400
Rango anual
0.5100 7.3100
Cierres anteriores
1.6006
Open
1.6100
Bid
1.6200
Ask
1.6230
Low
1.5300
High
1.6400
Volumen
39
Cambio diario
1.21%
Cambio mensual
4.52%
Cambio a 6 meses
-35.20%
Cambio anual
-35.20%
29 septiembre, lunes
11:30
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Pendientes m/m
Act.
4.0%
Pronós.
2.0%
Prev.
-0.3%
17:30
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
Act.
Pronós.
Prev.