MPTI-WT: M-Tron Industries, Inc.
El tipo de cambio de MPTI-WT de hoy ha cambiado un 1.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.5300, mientras que el máximo ha alcanzado 1.6400.
Siga la dinámica de la pareja de divisas M-Tron Industries, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de MPTI-WT hoy?
M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) se evalúa hoy en 1.6200. El instrumento se negocia dentro de 1.21%; el cierre de ayer ha sido 1.6006 y el volumen comercial ha alcanzado 39. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MPTI-WT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de M-Tron Industries, Inc.?
M-Tron Industries, Inc. se evalúa actualmente en 1.6200. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -35.20% y USD. Monitoree los movimientos de MPTI-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de MPTI-WT?
Puede comprar acciones de M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) al precio actual de 1.6200. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 1.6200 o 1.6230, mientras que 39 y 0.62% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MPTI-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de MPTI-WT?
Invertir en M-Tron Industries, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.5100 - 7.3100 y el precio actual 1.6200. Muchos comparan 4.52% y -35.20% antes de colocar órdenes en 1.6200 o 1.6230. Estudie los cambios diarios de precios de MPTI-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de M-Tron Industries, Inc.?
El precio más alto de M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) en el último año ha sido 7.3100. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.5100 - 7.3100, una comparación con 1.6006 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de M-Tron Industries, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de M-Tron Industries, Inc.?
El precio más bajo de M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) para el año ha sido 0.5100. La comparación con los actuales 1.6200 y 0.5100 - 7.3100 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MPTI-WT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MPTI-WT?
En el pasado, M-Tron Industries, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 1.6006 y -35.20% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 1.6006
- Open
- 1.6100
- Bid
- 1.6200
- Ask
- 1.6230
- Low
- 1.5300
- High
- 1.6400
- Volumen
- 39
- Cambio diario
- 1.21%
- Cambio mensual
- 4.52%
- Cambio a 6 meses
- -35.20%
- Cambio anual
- -35.20%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.