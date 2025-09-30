- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MPTI-WT: M-Tron Industries, Inc.
Il tasso di cambio MPTI-WT ha avuto una variazione del 1.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.5300 e ad un massimo di 1.6400.
Segui le dinamiche di M-Tron Industries, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MPTI-WT oggi?
Oggi le azioni M-Tron Industries, Inc. sono prezzate a 1.6200. Viene scambiato all'interno di 1.21%, la chiusura di ieri è stata 1.6006 e il volume degli scambi ha raggiunto 39. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MPTI-WT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni M-Tron Industries, Inc. pagano dividendi?
M-Tron Industries, Inc. è attualmente valutato a 1.6200. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -35.20% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MPTI-WT.
Come acquistare azioni MPTI-WT?
Puoi acquistare azioni M-Tron Industries, Inc. al prezzo attuale di 1.6200. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1.6200 o 1.6230, mentre 39 e 0.62% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MPTI-WT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MPTI-WT?
Investire in M-Tron Industries, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.5100 - 7.3100 e il prezzo attuale 1.6200. Molti confrontano 4.52% e -35.20% prima di effettuare ordini su 1.6200 o 1.6230. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MPTI-WT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni M-Tron Industries, Inc.?
Il prezzo massimo di M-Tron Industries, Inc. nell'ultimo anno è stato 7.3100. All'interno di 0.5100 - 7.3100, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1.6006 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di M-Tron Industries, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni M-Tron Industries, Inc.?
Il prezzo più basso di M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) nel corso dell'anno è stato 0.5100. Confrontandolo con gli attuali 1.6200 e 0.5100 - 7.3100 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MPTI-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MPTI-WT?
M-Tron Industries, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1.6006 e -35.20%.
- Chiusura Precedente
- 1.6006
- Apertura
- 1.6100
- Bid
- 1.6200
- Ask
- 1.6230
- Minimo
- 1.5300
- Massimo
- 1.6400
- Volume
- 39
- Variazione giornaliera
- 1.21%
- Variazione Mensile
- 4.52%
- Variazione Semestrale
- -35.20%
- Variazione Annuale
- -35.20%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4