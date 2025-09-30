QuotazioniSezioni
Valute / MPTI-WT
MPTI-WT: M-Tron Industries, Inc.

1.6200 USD 0.0194 (1.21%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MPTI-WT ha avuto una variazione del 1.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.5300 e ad un massimo di 1.6400.

Segui le dinamiche di M-Tron Industries, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni MPTI-WT oggi?

Oggi le azioni M-Tron Industries, Inc. sono prezzate a 1.6200. Viene scambiato all'interno di 1.21%, la chiusura di ieri è stata 1.6006 e il volume degli scambi ha raggiunto 39. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MPTI-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni M-Tron Industries, Inc. pagano dividendi?

M-Tron Industries, Inc. è attualmente valutato a 1.6200. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -35.20% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MPTI-WT.

Come acquistare azioni MPTI-WT?

Puoi acquistare azioni M-Tron Industries, Inc. al prezzo attuale di 1.6200. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1.6200 o 1.6230, mentre 39 e 0.62% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MPTI-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni MPTI-WT?

Investire in M-Tron Industries, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.5100 - 7.3100 e il prezzo attuale 1.6200. Molti confrontano 4.52% e -35.20% prima di effettuare ordini su 1.6200 o 1.6230. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MPTI-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni M-Tron Industries, Inc.?

Il prezzo massimo di M-Tron Industries, Inc. nell'ultimo anno è stato 7.3100. All'interno di 0.5100 - 7.3100, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1.6006 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di M-Tron Industries, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni M-Tron Industries, Inc.?

Il prezzo più basso di M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) nel corso dell'anno è stato 0.5100. Confrontandolo con gli attuali 1.6200 e 0.5100 - 7.3100 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MPTI-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MPTI-WT?

M-Tron Industries, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1.6006 e -35.20%.

Intervallo Giornaliero
1.5300 1.6400
Intervallo Annuale
0.5100 7.3100
Chiusura Precedente
1.6006
Apertura
1.6100
Bid
1.6200
Ask
1.6230
Minimo
1.5300
Massimo
1.6400
Volume
39
Variazione giornaliera
1.21%
Variazione Mensile
4.52%
Variazione Semestrale
-35.20%
Variazione Annuale
-35.20%
