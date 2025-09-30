- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MPTI-WT: M-Tron Industries, Inc.
Le taux de change de MPTI-WT a changé de 1.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.5300 et à un maximum de 1.6400.
Suivez la dynamique M-Tron Industries, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MPTI-WT aujourd'hui ?
L'action M-Tron Industries, Inc. est cotée à 1.6200 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.21%, a clôturé hier à 1.6006 et son volume d'échange a atteint 39. Le graphique en temps réel du cours de MPTI-WT présente ces mises à jour.
L'action M-Tron Industries, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
M-Tron Industries, Inc. est actuellement valorisé à 1.6200. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -35.20% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MPTI-WT.
Comment acheter des actions MPTI-WT ?
Vous pouvez acheter des actions M-Tron Industries, Inc. au cours actuel de 1.6200. Les ordres sont généralement placés à proximité de 1.6200 ou de 1.6230, le 39 et le 0.62% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MPTI-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MPTI-WT ?
Investir dans M-Tron Industries, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.5100 - 7.3100 et le prix actuel 1.6200. Beaucoup comparent 4.52% et -35.20% avant de passer des ordres à 1.6200 ou 1.6230. Consultez le graphique du cours de MPTI-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action M-Tron Industries, Inc. ?
Le cours le plus élevé de M-Tron Industries, Inc. l'année dernière était 7.3100. Au cours de 0.5100 - 7.3100, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 1.6006 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de M-Tron Industries, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action M-Tron Industries, Inc. ?
Le cours le plus bas de M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) sur l'année a été 0.5100. Sa comparaison avec 1.6200 et 0.5100 - 7.3100 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MPTI-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MPTI-WT a-t-elle été divisée ?
M-Tron Industries, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 1.6006 et -35.20% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 1.6006
- Ouverture
- 1.6100
- Bid
- 1.6200
- Ask
- 1.6230
- Plus Bas
- 1.5300
- Plus Haut
- 1.6400
- Volume
- 39
- Changement quotidien
- 1.21%
- Changement Mensuel
- 4.52%
- Changement à 6 Mois
- -35.20%
- Changement Annuel
- -35.20%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4