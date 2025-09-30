- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MPTI-WT: M-Tron Industries, Inc.
Der Wechselkurs von MPTI-WT hat sich für heute um 1.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.5300 bis zu einem Hoch von 1.6400 gehandelt.
Verfolgen Sie die M-Tron Industries, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MPTI-WT heute?
Die Aktie von M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) notiert heute bei 1.6200. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.21% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 1.6006 und das Handelsvolumen erreichte 39. Das Live-Chart von MPTI-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MPTI-WT Dividenden?
M-Tron Industries, Inc. wird derzeit mit 1.6200 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -35.20% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MPTI-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich MPTI-WT-Aktien?
Sie können Aktien von M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) zum aktuellen Kurs von 1.6200 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 1.6200 oder 1.6230 platziert, während 39 und 0.62% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MPTI-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MPTI-WT-Aktien?
Bei einer Investition in M-Tron Industries, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.5100 - 7.3100 und der aktuelle Kurs 1.6200 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.52% und -35.20%, bevor sie Orders zu 1.6200 oder 1.6230 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MPTI-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von M-Tron Industries, Inc.?
Der höchste Kurs von M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) im vergangenen Jahr lag bei 7.3100. Innerhalb von 0.5100 - 7.3100 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 1.6006 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von M-Tron Industries, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von M-Tron Industries, Inc.?
Der niedrigste Kurs von M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.5100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 1.6200 und der Spanne 0.5100 - 7.3100 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MPTI-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MPTI-WT statt?
M-Tron Industries, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 1.6006 und -35.20% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.6006
- Eröffnung
- 1.6100
- Bid
- 1.6200
- Ask
- 1.6230
- Tief
- 1.5300
- Hoch
- 1.6400
- Volumen
- 39
- Tagesänderung
- 1.21%
- Monatsänderung
- 4.52%
- 6-Monatsänderung
- -35.20%
- Jahresänderung
- -35.20%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4