MPTI-WT: M-Tron Industries, Inc.

1.6200 USD 0.0194 (1.21%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MPTI-WT hat sich für heute um 1.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.5300 bis zu einem Hoch von 1.6400 gehandelt.

Verfolgen Sie die M-Tron Industries, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von MPTI-WT heute?

Die Aktie von M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) notiert heute bei 1.6200. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.21% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 1.6006 und das Handelsvolumen erreichte 39. Das Live-Chart von MPTI-WT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie MPTI-WT Dividenden?

M-Tron Industries, Inc. wird derzeit mit 1.6200 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -35.20% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MPTI-WT zu verfolgen.

Wie kaufe ich MPTI-WT-Aktien?

Sie können Aktien von M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) zum aktuellen Kurs von 1.6200 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 1.6200 oder 1.6230 platziert, während 39 und 0.62% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MPTI-WT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in MPTI-WT-Aktien?

Bei einer Investition in M-Tron Industries, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.5100 - 7.3100 und der aktuelle Kurs 1.6200 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.52% und -35.20%, bevor sie Orders zu 1.6200 oder 1.6230 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MPTI-WT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von M-Tron Industries, Inc.?

Der höchste Kurs von M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) im vergangenen Jahr lag bei 7.3100. Innerhalb von 0.5100 - 7.3100 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 1.6006 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von M-Tron Industries, Inc. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von M-Tron Industries, Inc.?

Der niedrigste Kurs von M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.5100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 1.6200 und der Spanne 0.5100 - 7.3100 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MPTI-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von MPTI-WT statt?

M-Tron Industries, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 1.6006 und -35.20% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
1.5300 1.6400
Jahresspanne
0.5100 7.3100
Vorheriger Schlusskurs
1.6006
Eröffnung
1.6100
Bid
1.6200
Ask
1.6230
Tief
1.5300
Hoch
1.6400
Volumen
39
Tagesänderung
1.21%
Monatsänderung
4.52%
6-Monatsänderung
-35.20%
Jahresänderung
-35.20%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4