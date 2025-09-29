КотировкиРазделы
Валюты / MPTI-WT
Назад в Рынок акций США

MPTI-WT: M-Tron Industries, Inc.

1.6200 USD 0.0194 (1.21%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MPTI-WT за сегодня изменился на 1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.5300, а максимальная — 1.6400.

Следите за динамикой M-Tron Industries, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MPTI-WT сегодня?

M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) сегодня оценивается на уровне 1.6200. Инструмент торгуется в пределах 1.21%, вчерашнее закрытие составило 1.6006, а торговый объем достиг 39. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MPTI-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям M-Tron Industries, Inc.?

M-Tron Industries, Inc. в настоящее время оценивается в 1.6200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -35.20% и USD. Отслеживайте движения MPTI-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции MPTI-WT?

Вы можете купить акции M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) по текущей цене 1.6200. Ордера обычно размещаются около 1.6200 или 1.6230, тогда как 39 и 0.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MPTI-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MPTI-WT?

Инвестирование в M-Tron Industries, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.5100 - 7.3100 и текущей цены 1.6200. Многие сравнивают 4.52% и -35.20% перед размещением ордеров на 1.6200 или 1.6230. Изучайте ежедневные изменения цены MPTI-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции M-Tron Industries, Inc.?

Самая высокая цена M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) за последний год составила 7.3100. Акции заметно колебались в пределах 0.5100 - 7.3100, сравнение с 1.6006 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику M-Tron Industries, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции M-Tron Industries, Inc.?

Самая низкая цена M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) за год составила 0.5100. Сравнение с текущими 1.6200 и 0.5100 - 7.3100 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MPTI-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MPTI-WT?

В прошлом M-Tron Industries, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.6006 и -35.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.5300 1.6400
Годовой диапазон
0.5100 7.3100
Предыдущее закрытие
1.6006
Open
1.6100
Bid
1.6200
Ask
1.6230
Low
1.5300
High
1.6400
Объем
39
Дневное изменение
1.21%
Месячное изменение
4.52%
6-месячное изменение
-35.20%
Годовое изменение
-35.20%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.