MPTI-WT: M-Tron Industries, Inc.
Курс MPTI-WT за сегодня изменился на 1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.5300, а максимальная — 1.6400.
Следите за динамикой M-Tron Industries, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MPTI-WT сегодня?
M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) сегодня оценивается на уровне 1.6200. Инструмент торгуется в пределах 1.21%, вчерашнее закрытие составило 1.6006, а торговый объем достиг 39. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MPTI-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям M-Tron Industries, Inc.?
M-Tron Industries, Inc. в настоящее время оценивается в 1.6200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -35.20% и USD. Отслеживайте движения MPTI-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции MPTI-WT?
Вы можете купить акции M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) по текущей цене 1.6200. Ордера обычно размещаются около 1.6200 или 1.6230, тогда как 39 и 0.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MPTI-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MPTI-WT?
Инвестирование в M-Tron Industries, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.5100 - 7.3100 и текущей цены 1.6200. Многие сравнивают 4.52% и -35.20% перед размещением ордеров на 1.6200 или 1.6230. Изучайте ежедневные изменения цены MPTI-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции M-Tron Industries, Inc.?
Самая высокая цена M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) за последний год составила 7.3100. Акции заметно колебались в пределах 0.5100 - 7.3100, сравнение с 1.6006 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику M-Tron Industries, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции M-Tron Industries, Inc.?
Самая низкая цена M-Tron Industries, Inc. (MPTI-WT) за год составила 0.5100. Сравнение с текущими 1.6200 и 0.5100 - 7.3100 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MPTI-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MPTI-WT?
В прошлом M-Tron Industries, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.6006 и -35.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.6006
- Open
- 1.6100
- Bid
- 1.6200
- Ask
- 1.6230
- Low
- 1.5300
- High
- 1.6400
- Объем
- 39
- Дневное изменение
- 1.21%
- Месячное изменение
- 4.52%
- 6-месячное изменение
- -35.20%
- Годовое изменение
- -35.20%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%