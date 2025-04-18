CotaçõesSeções
MJ: Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF

36.87 USD 2.19 (5.61%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MJ para hoje mudou para -5.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 36.19 e o mais alto foi 39.00.

Veja a dinâmica do par de moedas Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

MJ Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de MJ hoje?

Hoje Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) está avaliado em 36.87. O instrumento é negociado dentro de -5.61%, o fechamento de ontem foi 39.06, e o volume de negociação atingiu 254. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MJ em tempo real.

As ações de Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF pagam dividendos?

Atualmente Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF está avaliado em 36.87. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1007.21% e USD. Monitore os movimentos de MJ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de MJ?

Você pode comprar ações de Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) pelo preço atual 36.87. Ordens geralmente são executadas perto de 36.87 ou 37.17, enquanto 254 e -5.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MJ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de MJ?

Investir em Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF envolve considerar a faixa anual 2.02 - 39.89 e o preço atual 36.87. Muitos comparam 2.79% e 89.95% antes de enviar ordens em 36.87 ou 37.17. Estude as mudanças diárias de preço de MJ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ETFMG Alternative Harvest ETF?

O maior preço de ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) no último ano foi 39.89. As ações oscilaram bastante dentro de 2.02 - 39.89, e a comparação com 39.06 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ETFMG Alternative Harvest ETF?

O menor preço de ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) no ano foi 2.02. A comparação com o preço atual 36.87 e 2.02 - 39.89 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MJ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de MJ?

No passado Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 39.06 e 1007.21% após os eventos corporativos.

Faixa diária
36.19 39.00
Faixa anual
2.02 39.89
Fechamento anterior
39.06
Open
38.83
Bid
36.87
Ask
37.17
Low
36.19
High
39.00
Volume
254
Mudança diária
-5.61%
Mudança mensal
2.79%
Mudança de 6 meses
89.95%
Mudança anual
1007.21%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8