- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MJ: Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF
A taxa do MJ para hoje mudou para -5.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 36.19 e o mais alto foi 39.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MJ Notícias
- Cannabis Stocks Rally After Trump's Post On Health Benefits. But There's This Risk.
- Ações de cannabis disparam após Trump elogiar benefícios do CBD para idosos
- Weed stocks surge after Trump touts CBD benefits for seniors
- Cannabis ETFs Soar as Trump Mulls Over Marijuana Reclassification
- Ugly Price Action In Curaleaf Holdings (OTCMKTS:CURLF)
- The Untold Story of Nuclear Fusion, AI, and the Future of Energy
- MJ And MSOS: Cannabis’s Inevitable Legalization Offers Upside Despite Risks (MSOS)
- Are These ETFs Cheap Yet? Crypto, Cannabis, Chips
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MJ hoje?
Hoje Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) está avaliado em 36.87. O instrumento é negociado dentro de -5.61%, o fechamento de ontem foi 39.06, e o volume de negociação atingiu 254. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MJ em tempo real.
As ações de Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF pagam dividendos?
Atualmente Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF está avaliado em 36.87. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1007.21% e USD. Monitore os movimentos de MJ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MJ?
Você pode comprar ações de Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) pelo preço atual 36.87. Ordens geralmente são executadas perto de 36.87 ou 37.17, enquanto 254 e -5.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MJ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MJ?
Investir em Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF envolve considerar a faixa anual 2.02 - 39.89 e o preço atual 36.87. Muitos comparam 2.79% e 89.95% antes de enviar ordens em 36.87 ou 37.17. Estude as mudanças diárias de preço de MJ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ETFMG Alternative Harvest ETF?
O maior preço de ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) no último ano foi 39.89. As ações oscilaram bastante dentro de 2.02 - 39.89, e a comparação com 39.06 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ETFMG Alternative Harvest ETF?
O menor preço de ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) no ano foi 2.02. A comparação com o preço atual 36.87 e 2.02 - 39.89 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MJ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MJ?
No passado Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 39.06 e 1007.21% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 39.06
- Open
- 38.83
- Bid
- 36.87
- Ask
- 37.17
- Low
- 36.19
- High
- 39.00
- Volume
- 254
- Mudança diária
- -5.61%
- Mudança mensal
- 2.79%
- Mudança de 6 meses
- 89.95%
- Mudança anual
- 1007.21%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8