MJ: Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF
MJの今日の為替レートは、-5.76%変化しました。日中、通貨は1あたり36.37の安値と39.00の高値で取引されました。
Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
MJ株の現在の価格は？
Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETFの株価は本日36.81です。-5.76%内で取引され、前日の終値は39.06、取引量は223に達しました。MJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETFの株は配当を出しますか？
Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETFの現在の価格は36.81です。配当方針は会社によりますが、投資家は1005.41%やUSDにも注目します。MJの動きはライブチャートで確認できます。
MJ株を買う方法は？
Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETFの株は現在36.81で購入可能です。注文は通常36.81または37.11付近で行われ、223や-5.20%が市場の動きを示します。MJの最新情報はライブチャートで確認できます。
MJ株に投資する方法は？
Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETFへの投資では、年間の値幅2.02 - 39.89と現在の36.81を考慮します。注文は多くの場合36.81や37.11で行われる前に、2.62%や89.64%と比較されます。MJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ETFMG Alternative Harvest ETFの株の最高値は？
ETFMG Alternative Harvest ETFの過去1年の最高値は39.89でした。2.02 - 39.89内で株価は大きく変動し、39.06と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ETFMG Alternative Harvest ETFの株の最低値は？
ETFMG Alternative Harvest ETF(MJ)の年間最安値は2.02でした。現在の36.81や2.02 - 39.89と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MJの動きはライブチャートで確認できます。
MJの株式分割はいつ行われましたか？
Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、39.06、1005.41%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 39.06
- 始値
- 38.83
- 買値
- 36.81
- 買値
- 37.11
- 安値
- 36.37
- 高値
- 39.00
- 出来高
- 223
- 1日の変化
- -5.76%
- 1ヶ月の変化
- 2.62%
- 6ヶ月の変化
- 89.64%
- 1年の変化
- 1005.41%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8