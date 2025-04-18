- Panoramica
MJ: Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF
Il tasso di cambio MJ ha avuto una variazione del -4.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.37 e ad un massimo di 39.00.
Segui le dinamiche di Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MJ News
- Cannabis Stocks Rally After Trump's Post On Health Benefits. But There's This Risk.
- I titoli di cannabis in rialzo dopo che Trump elogia i benefici del CBD per gli anziani
- Weed stocks surge after Trump touts CBD benefits for seniors
- Cannabis ETFs Soar as Trump Mulls Over Marijuana Reclassification
- Ugly Price Action In Curaleaf Holdings (OTCMKTS:CURLF)
- The Untold Story of Nuclear Fusion, AI, and the Future of Energy
- MJ And MSOS: Cannabis’s Inevitable Legalization Offers Upside Despite Risks (MSOS)
- Are These ETFs Cheap Yet? Crypto, Cannabis, Chips
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MJ oggi?
Oggi le azioni Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF sono prezzate a 37.43. Viene scambiato all'interno di -4.17%, la chiusura di ieri è stata 39.06 e il volume degli scambi ha raggiunto 116. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MJ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF pagano dividendi?
Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF è attualmente valutato a 37.43. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1024.02% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MJ.
Come acquistare azioni MJ?
Puoi acquistare azioni Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF al prezzo attuale di 37.43. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 37.43 o 37.73, mentre 116 e -3.61% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MJ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MJ?
Investire in Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF implica considerare l'intervallo annuale 2.02 - 39.89 e il prezzo attuale 37.43. Molti confrontano 4.35% e 92.84% prima di effettuare ordini su 37.43 o 37.73. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MJ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETFMG Alternative Harvest ETF?
Il prezzo massimo di ETFMG Alternative Harvest ETF nell'ultimo anno è stato 39.89. All'interno di 2.02 - 39.89, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 39.06 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETFMG Alternative Harvest ETF?
Il prezzo più basso di ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) nel corso dell'anno è stato 2.02. Confrontandolo con gli attuali 37.43 e 2.02 - 39.89 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MJ?
Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 39.06 e 1024.02%.
- Chiusura Precedente
- 39.06
- Apertura
- 38.83
- Bid
- 37.43
- Ask
- 37.73
- Minimo
- 36.37
- Massimo
- 39.00
- Volume
- 116
- Variazione giornaliera
- -4.17%
- Variazione Mensile
- 4.35%
- Variazione Semestrale
- 92.84%
- Variazione Annuale
- 1024.02%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8