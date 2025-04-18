QuotazioniSezioni
MJ: Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF

37.43 USD 1.63 (4.17%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MJ ha avuto una variazione del -4.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.37 e ad un massimo di 39.00.

Segui le dinamiche di Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni MJ oggi?

Oggi le azioni Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF sono prezzate a 37.43. Viene scambiato all'interno di -4.17%, la chiusura di ieri è stata 39.06 e il volume degli scambi ha raggiunto 116. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MJ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF pagano dividendi?

Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF è attualmente valutato a 37.43. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1024.02% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MJ.

Come acquistare azioni MJ?

Puoi acquistare azioni Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF al prezzo attuale di 37.43. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 37.43 o 37.73, mentre 116 e -3.61% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MJ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni MJ?

Investire in Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF implica considerare l'intervallo annuale 2.02 - 39.89 e il prezzo attuale 37.43. Molti confrontano 4.35% e 92.84% prima di effettuare ordini su 37.43 o 37.73. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MJ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETFMG Alternative Harvest ETF?

Il prezzo massimo di ETFMG Alternative Harvest ETF nell'ultimo anno è stato 39.89. All'interno di 2.02 - 39.89, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 39.06 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETFMG Alternative Harvest ETF?

Il prezzo più basso di ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) nel corso dell'anno è stato 2.02. Confrontandolo con gli attuali 37.43 e 2.02 - 39.89 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MJ?

Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 39.06 e 1024.02%.

Intervallo Giornaliero
36.37 39.00
Intervallo Annuale
2.02 39.89
Chiusura Precedente
39.06
Apertura
38.83
Bid
37.43
Ask
37.73
Minimo
36.37
Massimo
39.00
Volume
116
Variazione giornaliera
-4.17%
Variazione Mensile
4.35%
Variazione Semestrale
92.84%
Variazione Annuale
1024.02%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8