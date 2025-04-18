- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MJ: Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF
El tipo de cambio de MJ de hoy ha cambiado un -5.76%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 36.37, mientras que el máximo ha alcanzado 39.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MJ News
- Cannabis Stocks Rally After Trump's Post On Health Benefits. But There's This Risk.
- Las acciones de cannabis suben tras comentarios de Trump sobre beneficios del CBD
- Acciones de cannabis suben tras comentarios de Trump sobre beneficios del CBD
- Weed stocks surge after Trump touts CBD benefits for seniors
- Cannabis ETFs Soar as Trump Mulls Over Marijuana Reclassification
- Ugly Price Action In Curaleaf Holdings (OTCMKTS:CURLF)
- The Untold Story of Nuclear Fusion, AI, and the Future of Energy
- MJ And MSOS: Cannabis’s Inevitable Legalization Offers Upside Despite Risks (MSOS)
- Are These ETFs Cheap Yet? Crypto, Cannabis, Chips
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de MJ hoy?
Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) se evalúa hoy en 36.81. El instrumento se negocia dentro de -5.76%; el cierre de ayer ha sido 39.06 y el volumen comercial ha alcanzado 223. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MJ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF?
Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF se evalúa actualmente en 36.81. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1005.41% y USD. Monitoree los movimientos de MJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de MJ?
Puede comprar acciones de Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) al precio actual de 36.81. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 36.81 o 37.11, mientras que 223 y -5.20% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de MJ?
Invertir en Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF implica tener en cuenta el rango anual 2.02 - 39.89 y el precio actual 36.81. Muchos comparan 2.62% y 89.64% antes de colocar órdenes en 36.81 o 37.11. Estudie los cambios diarios de precios de MJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETFMG Alternative Harvest ETF?
El precio más alto de ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) en el último año ha sido 39.89. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 2.02 - 39.89, una comparación con 39.06 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETFMG Alternative Harvest ETF?
El precio más bajo de ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) para el año ha sido 2.02. La comparación con los actuales 36.81 y 2.02 - 39.89 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MJ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MJ?
En el pasado, Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 39.06 y 1005.41% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 39.06
- Open
- 38.83
- Bid
- 36.81
- Ask
- 37.11
- Low
- 36.37
- High
- 39.00
- Volumen
- 223
- Cambio diario
- -5.76%
- Cambio mensual
- 2.62%
- Cambio a 6 meses
- 89.64%
- Cambio anual
- 1005.41%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8