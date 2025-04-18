CotizacionesSecciones
Divisas / MJ
Volver a Acciones

MJ: Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF

36.81 USD 2.25 (5.76%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MJ de hoy ha cambiado un -5.76%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 36.37, mientras que el máximo ha alcanzado 39.00.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MJ News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de MJ hoy?

Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) se evalúa hoy en 36.81. El instrumento se negocia dentro de -5.76%; el cierre de ayer ha sido 39.06 y el volumen comercial ha alcanzado 223. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MJ en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF?

Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF se evalúa actualmente en 36.81. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1005.41% y USD. Monitoree los movimientos de MJ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de MJ?

Puede comprar acciones de Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) al precio actual de 36.81. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 36.81 o 37.11, mientras que 223 y -5.20% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MJ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de MJ?

Invertir en Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF implica tener en cuenta el rango anual 2.02 - 39.89 y el precio actual 36.81. Muchos comparan 2.62% y 89.64% antes de colocar órdenes en 36.81 o 37.11. Estudie los cambios diarios de precios de MJ en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETFMG Alternative Harvest ETF?

El precio más alto de ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) en el último año ha sido 39.89. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 2.02 - 39.89, una comparación con 39.06 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETFMG Alternative Harvest ETF?

El precio más bajo de ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) para el año ha sido 2.02. La comparación con los actuales 36.81 y 2.02 - 39.89 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MJ en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MJ?

En el pasado, Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 39.06 y 1005.41% después de las acciones corporativas.

Rango diario
36.37 39.00
Rango anual
2.02 39.89
Cierres anteriores
39.06
Open
38.83
Bid
36.81
Ask
37.11
Low
36.37
High
39.00
Volumen
223
Cambio diario
-5.76%
Cambio mensual
2.62%
Cambio a 6 meses
89.64%
Cambio anual
1005.41%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8