MJ: Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF
今日MJ汇率已更改-4.17%。当日，交易品种以低点36.37和高点39.00进行交易。
关注Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MJ新闻
常见问题解答
MJ股票今天的价格是多少？
Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF股票今天的定价为37.43。它在-4.17%范围内交易，昨天的收盘价为39.06，交易量达到116。MJ的实时价格图表显示了这些更新。
Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF股票是否支付股息？
Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF目前的价值为37.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1024.02%和USD。实时查看图表以跟踪MJ走势。
如何购买MJ股票？
您可以以37.43的当前价格购买Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF股票。订单通常设置在37.43或37.73附近，而116和-3.61%显示市场活动。立即关注MJ的实时图表更新。
如何投资MJ股票？
投资Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF需要考虑年度范围2.02 - 39.89和当前价格37.43。许多人在以37.43或37.73下订单之前，会比较4.35%和。实时查看MJ价格图表，了解每日变化。
ETFMG Alternative Harvest ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETFMG Alternative Harvest ETF的最高价格是39.89。在2.02 - 39.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF的绩效。
ETFMG Alternative Harvest ETF股票的最低价格是多少？
ETFMG Alternative Harvest ETF（MJ）的最低价格为2.02。将其与当前的37.43和2.02 - 39.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MJ股票是什么时候拆分的？
Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.06和1024.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.06
- 开盘价
- 38.83
- 卖价
- 37.43
- 买价
- 37.73
- 最低价
- 36.37
- 最高价
- 39.00
- 交易量
- 116
- 日变化
- -4.17%
- 月变化
- 4.35%
- 6个月变化
- 92.84%
- 年变化
- 1024.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8