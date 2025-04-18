报价部分
货币 / MJ
回到股票

MJ: Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF

37.43 USD 1.63 (4.17%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MJ汇率已更改-4.17%。当日，交易品种以低点36.37和高点39.00进行交易。

关注Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

MJ新闻

常见问题解答

MJ股票今天的价格是多少？

Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF股票今天的定价为37.43。它在-4.17%范围内交易，昨天的收盘价为39.06，交易量达到116。MJ的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF股票是否支付股息？

Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF目前的价值为37.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1024.02%和USD。实时查看图表以跟踪MJ走势。

如何购买MJ股票？

您可以以37.43的当前价格购买Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF股票。订单通常设置在37.43或37.73附近，而116和-3.61%显示市场活动。立即关注MJ的实时图表更新。

如何投资MJ股票？

投资Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF需要考虑年度范围2.02 - 39.89和当前价格37.43。许多人在以37.43或37.73下订单之前，会比较4.35%和。实时查看MJ价格图表，了解每日变化。

ETFMG Alternative Harvest ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETFMG Alternative Harvest ETF的最高价格是39.89。在2.02 - 39.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF的绩效。

ETFMG Alternative Harvest ETF股票的最低价格是多少？

ETFMG Alternative Harvest ETF（MJ）的最低价格为2.02。将其与当前的37.43和2.02 - 39.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MJ股票是什么时候拆分的？

Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.06和1024.02%中可见。

日范围
36.37 39.00
年范围
2.02 39.89
前一天收盘价
39.06
开盘价
38.83
卖价
37.43
买价
37.73
最低价
36.37
最高价
39.00
交易量
116
日变化
-4.17%
月变化
4.35%
6个月变化
92.84%
年变化
1024.02%
