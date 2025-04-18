КотировкиРазделы
MJ: Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF

37.43 USD 1.63 (4.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MJ за сегодня изменился на -4.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.37, а максимальная — 39.00.

Следите за динамикой Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MJ сегодня?

Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) сегодня оценивается на уровне 37.43. Инструмент торгуется в пределах -4.17%, вчерашнее закрытие составило 39.06, а торговый объем достиг 116. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF?

Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF в настоящее время оценивается в 37.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1024.02% и USD. Отслеживайте движения MJ на графике в реальном времени.

Как купить акции MJ?

Вы можете купить акции Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) по текущей цене 37.43. Ордера обычно размещаются около 37.43 или 37.73, тогда как 116 и -3.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MJ?

Инвестирование в Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF предполагает учет годового диапазона 2.02 - 39.89 и текущей цены 37.43. Многие сравнивают 4.35% и 92.84% перед размещением ордеров на 37.43 или 37.73. Изучайте ежедневные изменения цены MJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETFMG Alternative Harvest ETF?

Самая высокая цена ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) за последний год составила 39.89. Акции заметно колебались в пределах 2.02 - 39.89, сравнение с 39.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETFMG Alternative Harvest ETF?

Самая низкая цена ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) за год составила 2.02. Сравнение с текущими 37.43 и 2.02 - 39.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MJ?

В прошлом Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.06 и 1024.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.37 39.00
Годовой диапазон
2.02 39.89
Предыдущее закрытие
39.06
Open
38.83
Bid
37.43
Ask
37.73
Low
36.37
High
39.00
Объем
116
Дневное изменение
-4.17%
Месячное изменение
4.35%
6-месячное изменение
92.84%
Годовое изменение
1024.02%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8