MJ: Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF
Курс MJ за сегодня изменился на -4.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.37, а максимальная — 39.00.
Следите за динамикой Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MJ
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MJ сегодня?
Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) сегодня оценивается на уровне 37.43. Инструмент торгуется в пределах -4.17%, вчерашнее закрытие составило 39.06, а торговый объем достиг 116. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF?
Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF в настоящее время оценивается в 37.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1024.02% и USD. Отслеживайте движения MJ на графике в реальном времени.
Как купить акции MJ?
Вы можете купить акции Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) по текущей цене 37.43. Ордера обычно размещаются около 37.43 или 37.73, тогда как 116 и -3.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MJ?
Инвестирование в Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF предполагает учет годового диапазона 2.02 - 39.89 и текущей цены 37.43. Многие сравнивают 4.35% и 92.84% перед размещением ордеров на 37.43 или 37.73. Изучайте ежедневные изменения цены MJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETFMG Alternative Harvest ETF?
Самая высокая цена ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) за последний год составила 39.89. Акции заметно колебались в пределах 2.02 - 39.89, сравнение с 39.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETFMG Alternative Harvest ETF?
Самая низкая цена ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) за год составила 2.02. Сравнение с текущими 37.43 и 2.02 - 39.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MJ?
В прошлом Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.06 и 1024.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.06
- Open
- 38.83
- Bid
- 37.43
- Ask
- 37.73
- Low
- 36.37
- High
- 39.00
- Объем
- 116
- Дневное изменение
- -4.17%
- Месячное изменение
- 4.35%
- 6-месячное изменение
- 92.84%
- Годовое изменение
- 1024.02%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8