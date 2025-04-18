- Übersicht
MJ: Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF
Der Wechselkurs von MJ hat sich für heute um -5.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.19 bis zu einem Hoch von 39.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MJ News
- Cannabis Stocks Rally After Trump's Post On Health Benefits. But There's This Risk.
- Cannabis-Aktien legen kräftig zu, nachdem Trump CBD-Vorteile für Senioren betont
- Weed stocks surge after Trump touts CBD benefits for seniors
- Cannabis ETFs Soar as Trump Mulls Over Marijuana Reclassification
- Ugly Price Action In Curaleaf Holdings (OTCMKTS:CURLF)
- The Untold Story of Nuclear Fusion, AI, and the Future of Energy
- MJ And MSOS: Cannabis’s Inevitable Legalization Offers Upside Despite Risks (MSOS)
- Are These ETFs Cheap Yet? Crypto, Cannabis, Chips
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MJ heute?
Die Aktie von Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) notiert heute bei 36.87. Sie wird innerhalb einer Spanne von -5.61% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 39.06 und das Handelsvolumen erreichte 254. Das Live-Chart von MJ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MJ Dividenden?
Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF wird derzeit mit 36.87 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1007.21% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MJ zu verfolgen.
Wie kaufe ich MJ-Aktien?
Sie können Aktien von Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) zum aktuellen Kurs von 36.87 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 36.87 oder 37.17 platziert, während 254 und -5.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MJ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MJ-Aktien?
Bei einer Investition in Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF müssen die jährliche Spanne 2.02 - 39.89 und der aktuelle Kurs 36.87 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.79% und 89.95%, bevor sie Orders zu 36.87 oder 37.17 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MJ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETFMG Alternative Harvest ETF?
Der höchste Kurs von ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) im vergangenen Jahr lag bei 39.89. Innerhalb von 2.02 - 39.89 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 39.06 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETFMG Alternative Harvest ETF?
Der niedrigste Kurs von ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) im Laufe des Jahres betrug 2.02. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 36.87 und der Spanne 2.02 - 39.89 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MJ statt?
Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 39.06 und 1007.21% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.06
- Eröffnung
- 38.83
- Bid
- 36.87
- Ask
- 37.17
- Tief
- 36.19
- Hoch
- 39.00
- Volumen
- 254
- Tagesänderung
- -5.61%
- Monatsänderung
- 2.79%
- 6-Monatsänderung
- 89.95%
- Jahresänderung
- 1007.21%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8