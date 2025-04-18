- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MJ: Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF
Le taux de change de MJ a changé de 26.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.19 et à un maximum de 39.43.
Suivez la dynamique Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MJ Nouvelles
- Cannabis Stocks Rally After Trump's Post On Health Benefits. But There's This Risk.
- Les actions liées au cannabis s’envolent après les commentaires de Trump sur le CBD
- Weed stocks surge after Trump touts CBD benefits for seniors
- Cannabis ETFs Soar as Trump Mulls Over Marijuana Reclassification
- Ugly Price Action In Curaleaf Holdings (OTCMKTS:CURLF)
- The Untold Story of Nuclear Fusion, AI, and the Future of Energy
- MJ And MSOS: Cannabis’s Inevitable Legalization Offers Upside Despite Risks (MSOS)
- Are These ETFs Cheap Yet? Crypto, Cannabis, Chips
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MJ aujourd'hui ?
L'action Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF est cotée à 39.06 aujourd'hui. Elle se négocie dans 26.65%, a clôturé hier à 30.84 et son volume d'échange a atteint 720. Le graphique en temps réel du cours de MJ présente ces mises à jour.
L'action Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF verse-t-elle des dividendes ?
Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF est actuellement valorisé à 39.06. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1072.97% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MJ.
Comment acheter des actions MJ ?
Vous pouvez acheter des actions Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF au cours actuel de 39.06. Les ordres sont généralement placés à proximité de 39.06 ou de 39.36, le 720 et le 11.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MJ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MJ ?
Investir dans Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 2.02 - 39.89 et le prix actuel 39.06. Beaucoup comparent 8.89% et 101.24% avant de passer des ordres à 39.06 ou 39.36. Consultez le graphique du cours de MJ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETFMG Alternative Harvest ETF ?
Le cours le plus élevé de ETFMG Alternative Harvest ETF l'année dernière était 39.89. Au cours de 2.02 - 39.89, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 30.84 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ETFMG Alternative Harvest ETF ?
Le cours le plus bas de ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) sur l'année a été 2.02. Sa comparaison avec 39.06 et 2.02 - 39.89 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MJ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MJ a-t-elle été divisée ?
Amplify ETF Trust Amplify Alternative Harvest ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 30.84 et 1072.97% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 30.84
- Ouverture
- 35.19
- Bid
- 39.06
- Ask
- 39.36
- Plus Bas
- 35.19
- Plus Haut
- 39.43
- Volume
- 720
- Changement quotidien
- 26.65%
- Changement Mensuel
- 8.89%
- Changement à 6 Mois
- 101.24%
- Changement Annuel
- 1072.97%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8